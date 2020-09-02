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Akpınar: “Bu süreçte şahsım ve GAÜ olarak yanınızdayız”

DENKTAŞ’TAN GAÜ’YE ZİYARET DENKAŞ: “ÖĞRENCİLERİN GELİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMETİN HALA BİR PLANI YOK”

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:02
Akpınar: “Bu süreçte şahsım ve GAÜ olarak yanınızdayız”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, KKTC’yi tercih eden öğrencilerin ülkeye nasıl geleceklerine ilişkin belirsizliğin  sürdüğünü belirterek hükümetin hala bu konuda bir planı olmadığını söyledi.

Denktaş, Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) ziyaret ederek Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ve üniversite yöneticileri ile bir araya geldi.

Denktaş ziyarette GAÜ’nün Eczacılık ve Tıp Fakültesi laboratuvarlarında da incelemelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Denktaş, yaptığı incelemede ülkenin güzide üniversitelerinden biri olan GAÜ’nün henüz öğrenci gelişinin bile nasıl olacağı belli olmadan, çekinmeden ülke geleceği için nasıl yatırım yaptığına ve beklediklerine şahit olduklarını söyledi.

Tercih açısından KKTC Üniversitelerinin geçen yıldan daha yüksek bir tercih aldığını ama tercih eden öğrencilerin ülkeye nasıl geleceği ile ilgili belirsizliğin hala devam ettiğini söyleyen Denktaş: “Karantina olacak mı? Olacaksa nerede olacak? Bunların maliyeti nasıl karşılanacak. Karantinaya girmeyeceklerse bu kez salgın nasıl engellenecek? Bütün bu soruları defalarca dile getirmeme rağmen maalesef hükümet kanadından hala net bir yanıt yok” dedi.

Hükümete bu konuda bir kez daha çağrı yapan Denktaş, öğrencilerin gelişi ile ilgili düzenleme ve önlemlerin üniversitelere bir an önce bildirerek harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde herkesten talebinin adayları iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Denktaş şunları kaydetti:

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“Herkes partisini sevebilir ve gurur duyabilir. Ancak bu bir parti seçimi değildir. Bu işi yürütebilecek olanı tespit edip ona destek olsunlar. Bir diğer beklentimiz de halkımızın Anayasa referandumunda “Evet” oyu vermesidir. Bu kararımız Mahkemelerin daha rahat çalışmasına olanak verecektir.”

Yaşanan belirsizlikler nedeniyle zor bir döneme girildiğini ifade eden Denktaş, Devletin bu süreçte üniversitelere çok daha anlayışlı şekilde yaklaşarak kollaması gerektiğini ifade etti.

Denktaş, hükümetin sorun çıkarmak yerine sorun çözen bir tavır içerisine girmesi gerektiğini belirterek: “Halkımızın takdiri ile seçilmem halinde bu konuda da yol gösterici olacağız” dedi.

İnceleme yaptığı GAÜ’nün Eczacılık ve Tıp Fakültesi laboratuvarlarından çok etkilendiğini ifade eden Denktaş, bol öğrencili ve mezun olacak hekimlerin de yüksek başarılı bir konuma erişmesini dilediğini kaydetti.

AKPINAR

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da konuşmasında seçim maratonu içerisinde Denktaş’ı GAÜ’de ağırlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu söyleyerek, seçim sürecinin KKTC için ne denli önemli olduğunun farkında olduklarını ifade etti.

Denktaş’ın geçmişten bugüne yaşadığı deneyimsel süreçleri bugüne en doğru şekilde taşıyan bir lider olarak gördüklerini ifade ederek gerek şahsı gerek ise üniversite olarak yanında olduklarını belirtti.

Denktaş’a seçim yarışında başarılar dileyen Akpınar, temennisinin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Denktaş’ın taşıdığı bayrağı en ileriye taşıması olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 02.09.2020 16:09
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