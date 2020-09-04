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Akıncı: Akıncı: “Türkiye düşmanı değiliz”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, “Bizi Türkiye düşmanı olarak gösterme çabaları abesle iştigaldir. Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin iyiliğinden başka bir şey isteyemez” dedi.

04 Eylül 2020 Cuma 08:39
Akıncı: Akıncı: “Türkiye düşmanı değiliz”
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Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Çatalköy ve Beylerbeyi’ni ziyaret ederek yurttaşlar ve bölge esnafı ile bir araya geldi.

 

“Akıncı Türkiye düşmanı diye propaganda yapıp algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin önemini en iyi anlayan insanlar Kıbrıslı Türklerdir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Her durumda aynı düşünüp aynı şekilde davranmak mümkün olmayabilir. Oturulur konuşulur, tartışılır doğrusu birlikte bulunur. Burada Burada bir devlet var ve Türkiye de dünyaya burada ayrı bir devlet var diyor. Bu devletin halkının seçtiği bir cumhurbaşkanı var” şeklinde konuştu.

 

KARAR SADECE, KIBRIS TÜRK HALKININDIR

11 Ekim’deki seçimde “Bu Cumhurbaşkanı olmasın, cumhurbaşkanı o olsun”  deme hakkının sadece Kıbrıs Türk halkında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Başka kimsenin böyle bir hakkı yoktur ve olamaz. Kıbrıs Türk halkı kendi için en iyisi ne ise onu yapmaya muktedirdir. Bunu yapacak aklı vicdanı vardır, gereğini gider sandıkta yapar” dedi. 

 

“Bu seçimler, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini algı oyunlarıyla yönlendirebileceğini sananların hiç tahmin etmedikleri kadar açık bir farkla bitecek” diyen Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, devlet televizyonu BRT’nin bir adayı öne çıkaran yayınları hakkında, Yüksek Seçim Kurulu’nu görevini davet etti.

 

YSK , BRT’NİN TARAFLI YAYINLARI HAKKINDA GÖREVİNİ YAPMALI

“YSK’nın bu tür taraflı yayınlara müdahale etmek, seçim dönemini dengeli, eşitlikçi bir ortamda yürütmesini sağlamak görevidir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

 

“BRT’de bir adayın lehine mevcut Cumhurbaşkanının aleyhime yayın yaptırıyorlar. BRT sınırı çoktan aştı, BRT yönetimi kendine gelmelidir. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Bir adayı öne çıkarmak için o aday için çalışan bir anketçiyi devlet televizyonuna çıkarıp propaganda yaptırmak görülmüş, duyulmuş şey değildir. YSK’yı göreve davet ediyorum. 

 

YSK’nun bu tür seçmen iradesine etki amaçlı taraflı yayınlara müdahale etmesi, seçim dönemini dengeli, eşitlikçi bir ortamda yürütmesi lazımdır. Bu  BRT’nin de YSK’nın da görevidir. Kıbrıs Türk halkının sesi olması gereken BRT maalesef UBP’nin çiftliği haline getirildi. 

 

Hem Cumhurbaşkanı hem bir aday olarak gerek BRT Yönetim Kurulu Başkanı gerekse BRT Müdürü ve yöneticilerini görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyorum. Haberlerde ölçüyü çoktan kaçırdılar. Cumhurbaşkanını unuttular, haberleri hep başbakanla başlatıp başbakanla bitiriyorlar. Artık seçim dönemine girdik. Devlet televizyonu olarak, bir anketiçiyi alıp devletin televizyonunda konuşturarak, bir adayı öne çıkarıp, şu anki Cumhurbaşkanı aleyhine tutar tarafı olmayan seçim propagandası çerçevesinde yorumlar yaptıracaksın; bu olabilecek bir şey değildir”. 

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Son Güncelleme: 04.09.2020 08:41
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı
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