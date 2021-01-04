Dr. İlker İpekdal

Sağlık Bakanı sessiz kaldı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesi sessiz kaldı.
Hükümet sessiz kaldı.
Karar alıp kenara çekilmek kolay çünkü!
Ne Sağlık Bakanlığı’nda ne de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde bilim insanı var.
Bu kararlar alınırken, uygulanabilirliğini polis, belediye gibi diğer kurumlara danışma da yok üstelik!
Koşullara göre karar alıp, aldığı kararı birkaç saat sonra değiştiren bir ‘’DENEME YANILMA’’ uygulayıcıları var!
Aman bize bir şey olmasın!
Aşı çıkana kadar katı kararlar alalım!
Aşı gelecek, Covid-19 bitecek çünkü (!)
Bu yıl öyle bir şey olmayacak.
Aşı da olacak Covid-19 da var olmaya devam edecek.
Bizi yine yazın sıcağı ve nemi virüsten bir nebze de olsa kurtarana kadar katı önlemler alınmaya devam edecek!
Yeni kararlar bilim, mantık, tarafsızlık, insaf, vicdan, ekonomi süzgecinden geçirilmeden alınmaya devam edecek.
Neden?
Sağlık altyapımız yetersiz çünkü.
Maske-mesaef-hijyen sarmalına bir de aşı sarmalı ekledik, gidiyoruz bakalım.
Kendi kendimizi kontrol etmeyi öğrenemediğimiz sürece Anti-Covid-19 sloganları atsak ne yazar?
Kendimizi nasıl kontrol edeceğiz?
Önce devlet DEVLET gibi olacak.
Öncelikle devlet, kendi sözünün arkasında duracak!
Hem ANA hem BABA olacak.
Bir elince ŞEFKATİ, bir elinde SOPASI olacak!
Şefkatini de sopasını da kimseyi ayırmadan, seçmeden hissettirecek, yaşatacak!
Zenginden alıp yine zengine verme sevdasından vazgeçecek!
Kamuya ‘’pış pış’’, özele ‘’kış kış’’ demekten vazgeçecek!
Zengine, güçlüye ‘’pış pış’’, mağdura ‘’kış kış’’ demekten vaz geçecek!
Para baronlarının seçim desteklerinin diyetlerini ödeyebilmek için ucube uygulamalara bahaneler bularak değil; alnı açık, vicdanı rahat olmanın gereğini yaparak varlığını ispatlayacak!
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 kişiyi medyaya servis ederek değil, casinolarda kucak kucağa yeni yıla geri sayım yapanları yargıya havale ederekvarlığını ispatlayacak!
Öbür türlü ne mi olur?
‘’Sen kapatırsan ben de açarım!’’ diyenlerin sayısı artar!
‘’İstersen hapse gönder, dışarıda aş yok, orada aş garanti.’’ diyenlerin sayısı artar!
Sivil itaatsizliğe doğru yelken açılır.
Bu sivil itaatsizlik gemisinin kaptanı da çok bulunur tayfası da!
İletişim: 0542-8529899