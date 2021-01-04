banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Sivil itaatsizliğe doğru

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

04 Ocak 2021, 04:58

Sağlık Bakanı sessiz kaldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesi sessiz kaldı.

Hükümet sessiz kaldı.

Karar alıp kenara çekilmek kolay çünkü!

Ne Sağlık Bakanlığı’nda ne de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde bilim insanı var.

Bu kararlar alınırken, uygulanabilirliğini polis, belediye gibi diğer kurumlara danışma da yok üstelik!

Koşullara göre karar alıp, aldığı kararı birkaç saat sonra değiştiren bir ‘’DENEME YANILMA’’ uygulayıcıları var!

Aman bize bir şey olmasın!

Aşı çıkana kadar katı kararlar alalım!

Aşı gelecek, Covid-19 bitecek çünkü (!)

Bu yıl öyle bir şey olmayacak.

Aşı da olacak Covid-19 da var olmaya devam edecek.

Bizi yine yazın sıcağı ve nemi virüsten bir nebze de olsa kurtarana kadar katı önlemler alınmaya devam edecek!

Yeni kararlar bilim, mantık, tarafsızlık, insaf, vicdan, ekonomi süzgecinden geçirilmeden alınmaya devam edecek.

Neden?

Sağlık altyapımız yetersiz çünkü.

Maske-mesaef-hijyen sarmalına bir de aşı sarmalı ekledik, gidiyoruz bakalım.

Kendi kendimizi kontrol etmeyi öğrenemediğimiz sürece Anti-Covid-19 sloganları atsak ne yazar?

Kendimizi nasıl kontrol edeceğiz?

Önce devlet DEVLET gibi olacak.

Öncelikle devlet, kendi sözünün arkasında duracak!

Hem ANA hem BABA olacak.

Bir elince ŞEFKATİ, bir elinde SOPASI olacak!

Şefkatini de sopasını da kimseyi ayırmadan, seçmeden hissettirecek, yaşatacak!

Zenginden alıp yine zengine verme sevdasından vazgeçecek!

Kamuya ‘’pış pış’’, özele ‘’kış kış’’ demekten vazgeçecek!

Zengine, güçlüye ‘’pış pış’’, mağdura ‘’kış kış’’ demekten vaz geçecek!

Para baronlarının seçim desteklerinin diyetlerini ödeyebilmek için ucube uygulamalara bahaneler bularak değil; alnı açık, vicdanı rahat olmanın gereğini yaparak varlığını ispatlayacak!

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 kişiyi medyaya servis ederek değil, casinolarda kucak kucağa yeni yıla geri sayım yapanları yargıya havale ederekvarlığını ispatlayacak!

Öbür türlü ne mi olur?

‘’Sen kapatırsan ben de açarım!’’ diyenlerin sayısı artar!

‘’İstersen hapse gönder, dışarıda aş yok, orada aş garanti.’’ diyenlerin sayısı artar!

Sivil itaatsizliğe doğru yelken açılır.

Bu sivil itaatsizlik gemisinin kaptanı da çok bulunur tayfası da!

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim