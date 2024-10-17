Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da, merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta meydana gelen depremlerin sonrasında herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." bilgisini verdi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.