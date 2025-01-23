Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun Kıbrıslı Türklerin yerli gazoz üretimine dair kapsamlı araştırmasının ürünü olan “Şişedeki Bellek: Kıbrıslıtürk Gazoz Tarihi” kitabının tanıtımı, 25 Ocak Cumartesi saat 14.00’te Rüstem Kitabevi’nde yapılacak.

Etkinlikte Prof. Dr. Çavuşoğlu, kitabın araştırma sürecindeki buluntularını aktaracak ve okuyucular için imza verecek.

Beş yıl süren titiz bir sözlü tarih çalışmasının sonucu olan, döneme ait gazeteler ve diğer yayınlar taranarak kaleme alınan kitap, gazoz üretimi örneği üzerinden ilerleyerek Kıbrıslı Türklerin inşa ettikleri sosyal, ekonomik ve politik tarihini ve kültürel mirası gözler önüne seriyor.

Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanan tamamı renkli basılan “Şişedeki Bellek” II. Dünya Savaşı öncesinden başlayarak 1990'lara kadar uzanan dönemi mercek altına alıyor.

Çauşoğlu yazılı açıklamasında kitapla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Gazoz üretimi üzerinden birbirinden ilginç hikâyeler sunan kitap, adanın dört bir yanındaki kahvehanelerde, düğünlerde, futbol sahalarında ve bayram sofralarında yer bulan bu ikonik içeceğe dair bulguları bir kültürel direniş simgesi olarak ele alıyor.

Şişedeki Bellek ayıca, Kıbrıslı Türklerin girişimciliğinin, ileri görüşlülüğünün ve küresel markalarla rekabet etme çabasının altını çizerken, bu üretimin zamanla nasıl son bulduğuna da dikkat çekiyor.

Kıbrıslı Türklerin gazoz şişelerinde biriktirdiği anıları, kültürel ve ekonomik mücadelenin bir yansıması olarak ele alan kitap, Kıbrıslı Türklerin üretim yoluyla verdiği direnişin ve toplumsal hafızada bıraktığı izlerin unutulmaması için önemli bir kaynak niteliğinde.”