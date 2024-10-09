(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Mohammed Sır Elkhatem Seedahamed Mohammed bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı. Polis, 28.09.2024 tarihinde, saat 15:00 raddelerinde, Lefkoşa'da sakin Mohammed Sır Elkhatem Seedahamed Mohammed'in Ortaköy’de faaliyet gösteren Always Market isimli işyeri içerisinden 380 TL değerindeki OCB marka öğütücüyü alarak market dışarısına çıkarmak sureti ile sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayin polisin bilgisine 05.10.2024 tarihinde geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak çalınan öğtücünün bulunmadığını belirtti.Polis, zanlının öğütücüyü evin penceresinden attığını söylediğini ancak attığını söylediği yerde yapılan aramada öğütücünün bulunmadığını belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yasal statüsünün araştırıldığını, ülkede öğrenci izni ile bulunduğunun tespit edildiğni belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının davasını Kabul ettiğini belirterek, teminat tale petti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.