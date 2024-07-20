Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, SİRİZA Başkanı Kasselakis dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun Avrupa-Türk meselelerine dahil edilmesi için Avrupa Parlamentosu'nda (AP) girişimlerde bulunacağını belirtti.

Mevcut durumun, Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasıyla değişmesi gerektiğini savunan Kasselakis, Kıbrıs sorununun çözümünün 2017 yılında Crans Montana’da kesintiye uğradığı yerden başlaması gerektiğini dile getirdi.

Kasselakis, partisinin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in çabasını desteklediğini, aynı zamanda Kıbrıs sorununun Avrupa-Türk ve Türk-Yunan meselelerine dahil edilmesini destekleyeceğini de ifade etti.

Stefanos Kasselakis, partisi SİRİZA’nın “garantiler ve işgal birliklerinin olmadığı” iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili bir çözümü tüm kalbiyle desteklediğini de belirtti.

PASOK Başkanı Nikos Andrulakis ise açıklamasında “bölünme ve iki devlet isteyen Türkiye’nin tutumu karşısında” BM’yle yeniden diyalog başlatmalarının görevleri olduğunu ve mutlaka bu sefer masada AB’nin de olması gerektiğini savundu.

AB normları temelinde AB’ye tam üye olan bir ülkede “işgal ordusu” bulunamayacağını ileri süren Andrulakis, çözümün BM kararları temelinde olması gerektiğini, bunun ulusal ve vatani görevleri olduğunu ve bunun için tüm güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

-Stefanu’dan Kasselakis’e: “Zaman Çözümün Aleyhine İşliyor”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise SİRİZA Başkanı Stefanos Kasselakis’le AKEL ofisindeki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa’ya ve Sol Gruba kadar uzanan destek ve dayanışmalarından ötürü SİRİZA partisine teşekkür etti.

Açıklamasında zamanın çözümün aleyhine, unutmanın da lehine işlediğini savunan Stefanu, anıları canlı tutmaları gerektiğini söyledi.

Stefanu, demokrasiyi savunmak için mücadele edenler karşısında ahlaki bir taahhütte sahip olmalarının yanında, Kıbrıs’ı kurtarmak için savaşan herkes karşısında da taahhütte sahip olduklarını öne sürdü.

Stefanos Stefanu bugün temel görevlerinin “Kıbrıs sorununda bugüne kadar yaşanan en uzun süreli çıkmazı aşmak için esaslı inisiyatifler üstlenmek, müzakereleri 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlatmak, müzakere kazanımlarını korumak aynı zamanda bu çabayı tamamlamak ve Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Guterres çerçevesi temelinde müzakere etmek olduğunu” sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde Kasselakis ile Andrulakis’in ileri sürülen “Türk işgalinin 50’inci yılı” dolayısıyla adaya geldiklerini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yanı sıra siyasi parti başkanlarıyla ayrı ayrı görüştüklerini yazdı.