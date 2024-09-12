Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen “3. Şirinevler Gonnara Festivali” pazar günü yapılacak.

Şirinevler köy meydanında 09.00-23.00 saatleri arasında olacak festival kapsamında stantlar kurulacak, çocuklar için etkinlikler düzenlenecek, "Arzı Endam" defilesi gerçekleştirilecek, halk ve Latin dans gösterileri yapılacak, tavla turnuvası organize edilecek ve Salt müzik gurubu konser verecek.

Festival sırasında konuklar hellim ve sucuk yapımını da izleyebilecek.