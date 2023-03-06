Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş Mobilya’da, bugün, saat 13:45 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Polis Basın Subaylığı, konuya ilişkin açıklamasında, İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldığını, dumandan etkilen 2 iş yeri çalışanının tedavilerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürdüğünü belirtti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Sırdaş Mobilya’daki yangın söndürüldü…
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