Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaçak yollardan sınırı ihlal ederek Güney Kıbrıs’a gittikten sonra KKTC’ye geri gelen Mehmet Şeref Arslan ile Jamshaid Bahadır farklı bölgelerde suçüstü yakalanarak, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurları Derviş Sadeli ile İbrahim Bulak zanlılarla ilgili olguları aktardı. Derviş Sadeli , Mehmet Şeref Arslan’ın 23 Ağustos 2021 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptıktan sonra aynı gün saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da Yiğitler Burcu bölgesinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçip KKTC topraklarından izinsiz olarak ayrıldığını belirtti. Polis, 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Piyade Bölüğü içerisinde KKTC'ye geçmek istediği esnada görevli askerler tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de herhangi bir bağ ve bağlantısı bulunmadığını, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Polis memuru İbrahim Bulak da Jamshaid Bahadır’ın 2024 yılı Nisan ayı içerisinde Akıncılar bölgesinden bilinmeyen bir yerden 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek yetkili makamlardan izinsin KKTC toprakları dışında kalan topraklara çıkış yaptığını belirtti. Polis, zanlının 8 Temmuz 2024 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden hareket ederek, Akıncılar bölgesinden I. Derece Askeri Yasak Bölge'ye gizlice girip ihlal ettikten sonra KKTC topraklarına giriş yaparken, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.