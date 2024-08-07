Bakan Balakrishnan, parlamentoda yaptığı konuşmada, Singapur'un İsrailli yerleşimciler konusundaki görüşünün "açık" olduğunu vurguladı.

İsrailli yerleşimcilerin Filistin topraklarını gasp etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Balakrishnan, yerleşimcilerin ayrıca iki devletli çözüme ulaşmayı da zorlaştırdığını kaydetti.

Balakrishnan, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini reddettiklerini, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme giden tek geçerli yolun, ilgili tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu, iki devletli bir çözüm olduğunu söyledi.