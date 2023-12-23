Avrupa Birliği'nin (AB) desteği ve AB Bilgi Merkezi organizasyonuyla gerçekleşen "Sinemanın Işığında İnsan Hakları" etkinliği dün KTAMS’ta yapıldı.

İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir söyleşi ve film gösterimi yer aldı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Program Yöneticisi Deniz Birinci, açılış konuşmasında, Avrupa Birliği'nin insan haklarına olan güçlü bağını vurgulayarak, AB'nin bu konudaki bakış açısına ve verdiği büyük öneme dair genel bir perspektif sundu.

- Etkinlikte, insan hakları ve ifade özgürlüğü hakkında söyleşi de yer aldı

Etkinlikte, Gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı'nın moderasyonunda, insan hakları alanında çalışmalar yürüten Avukat Öncel Polili'nin de katılımıyla bir söyleşi yapıldı. Söyleşide, insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik, Slovakya'da yaşanan gerçek bir hikâyeyi konu alan ve izleyicilere insan hakları bağlamında bakış açısı sunan "Bir Gazetecinin Öldürülüşü (The Killing of a Journalist)" adlı belgesel film gösterimiyle devam etti.