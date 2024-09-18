(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yargılanan 17 yaşındaki B.D. hakkındaki davada karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanığın 8 Ocak 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sülkem Simit Evine pencereden girdiğini söyledi.

Yargıç, sanığın içeriye girdikten sonra yazar kasada bulunan 12 bin TL’yi, 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını 2 bin TL zarara uğratarak çaldığını açıkladı.

Sanığın dükkan açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından yargılandığını kaydeden yargıç, aleyhindeki davalardan suçlu bulunup mahkum edildiğini açıkladı. Yargıç, mahkemeye yansıyan vakalara bakıldığında 7 yıl hapis öngören dükkan açma suçunun yaygınlaştığının görüldüğünü söyledi.

Yargıç, sanığın 17 yaşında olduğuna vurgu yaparak, dükkan açma suçlarından 3 sabıkası bulunduğunu belirtti. Yargıç, ayrıca sanığın müştekiyi tazmin etmediğini de belirterek, bu iki hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın 17 yaşında genç bir kimse olmasını, 8 aydır davasını tutuklu beklemesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç, sanığa ceza takdir ederken tüm hususları değerlendirdiklerini belirterek, 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.