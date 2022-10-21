Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kıb-Tek’e akaryakıt alım ihalesindeki son rakam bazı çevreler tarafından imkansız olarak nitelendirilse de yıllardan beridir yapılan soygun tescillenmiştir…
Uzun bir süredir 70 dolara alınan ve taşınan akaryakıt şimdi nasıl olur da 13 dolara kadar düşmüştür?
Tabi ki doğru bir sorudur bu!
Tam da Bakan Şan’ın dediği gibi…
Şimdiye kadar çok para kazandıkları için hayli tatlı geldi!
Ancak Başbakanın da dediği gibi oyun bozuldu…
Artık bundan sonra olması gerekenleri bekliyoruz!
Bundan böyle eski defterleri açma zamanıdır, hesap sorma zamanıdır…
Güruhlar dahil bürokratlar, siyasiler hatta yönetim kurulları da dahil!
Başbakanlık denetleme kurumunun hazırladığı ve Sayıştay’a gönderilen Kıb-Tek soruşturma raporu şimdi daha fazla önem kazanmıştır…
Madem ki oyun bozulmuştur, bunun finali de olmalıdır!
Devletin ensesinden geçinenler, buna neden olanlar bedel ödemediği müddetçe bu işlerin sonu gelmeyecektir…
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Kararın açıklanmasında sonra şimdi de iş adamı Hayati Özok sorgulanmaya başlamıştır…
Çünkü geçmiş alımlara göre şimdi verilen fiyat gerçekten de insanı hayretler içinde bırakmaktadır…
Tabi ki ardından gelen öfke ve isyan!
Özok, daha çok otomotiv ve mobilya sektörüyle bilinirken nasıl olmuş ta akaryakıt kulvarına atlamıştır?
Gerçekten de verdiği fiyata akaryakıt temin edebilecek midir?
Alımlar uzun ömürlü olacak mıdır?
Perde gerisindeki ortakları kimdir, ne kadar güvenilirdirler!
Hayati Özok fazla da gecikmeden basının karşısına geçip bunları açıklarsa en azından kafalarda oluşan bir takım soru işaretleri de giderilmiş olacaktır…
Tabi ki en büyük sorumluluk yine devletin ilgili kurumlarındadır!
Sıkı bir takip ve denetleme alımlarda olmazsa olmazdır…
Ağırlığını hissettirip de olaya hakim olursa ne ala!
Aksi halde sevincimiz uzun sürmeyecektir…
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Vatandaşı ilgilendiren duruma gelince…
Bu konuda bizi daha çok ilgilendiren ödenen faturalardır!
Yeni ihale sonucuna göre akaryakıta ödenen paralar yeni süreçte beşte biri kadar olacaktır…
Peki bu rakam faturalara yansıyacak mıdır?
Zira geçmişte seçim önceleri diye zam yapmaktan kaçınan ve bundan siyasi rant elde eden hükümetler elektriğe geçtiğimiz aylarda yüzde 300 kadar zam yaparak halkın canına okumuşlardır…
Haliyle akaryakıt alımı şimdi düşünce bundan faturalarda kesinlikle indirip yapılıp yeni fiyat ayarlamaları yapılmalıdır!
Özellikle konuya el atan ve oyunun bozulduğunu söyleyen Başbakan bu konuya da atlamamalı ve gereğini yapmalıdır…
Tabi ki eski defterleri de açmayı unutmayarak!
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Dün sabah İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler aradı…
Kendisine bakanlığı döneminde silah izni verdi mi diye sormuştuk!
Kendi bakanlığı döneminde tek bir kişiye bile izin verilmediğini açıkladı…
Yapılan yorumlar tamamen söylentiden ibaretmiş!
Hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz…
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Kıbrıs Rumlar son 9 ayda KKTC çarşılarında ki buna kumarhaneleri de eklemek gerek toplamda sadece kredi kartlarıyla 33 Milyon Euro para harcamışlar…
Yani bizim paramızla 600 Milyon TL ediyor!
Çok iyi bir paradır bu…
Demek ki ne yapmak gerekiyormuş, bundan böyle daha fazla geçiş kapısı açmak ve giriş-çıkışları rahatlatmak!
Onları bu süreçte öpüp de baş tacı etmemiz gerekiyor…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Hayati ÖZOK, akaryakıt taşıma ve alım ihalesinde verdiğiniz 13 dolarlık teklif şimdiye kadar devletin resmen soyulduğunun da bir göstergesi oldu. Ancak insanların kafasında bazı soru işaretleri de oluştu. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaparsanız doğru olacak görüşündeyiz…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER bakanlığınız döneminde tek bir kişiye bile silah izni vermediğinizi memnuniyetle öğrendik. Bu arada bu tür haberlerin kimler tarafından niye çıkarıldığını da bir araştırmak gerek gerek değil mi? Hüseyin Özgürgün’ün başlattığı ruhsat vermeme kararına sonuna kadar destek vermenizi bekliyoruz…
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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, LTB başkan adaylığınız resmi olarak açıklandıktan hemen sonra önce projelere başlamış sonra da bölgelere göre özel ekipler oluşturmuşsunuz. Parti içi muhalefeti de hallederseniz önünüz tamamen açık olacaktır…
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Sayın Serhat AKPINAR, artık milletin vekili olduğunuz için okul işlerini çok fazla gündeme getirmemeniz gerektiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı. Sadece sizin değil ülkede ki tüm üniversiteler için katkılarda bulunmanız daha doğru olacak gibi geldi bize…
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Sayın İsmail ARTER, yerel seçimlerde belediye sayısı belirlendikten hemen sonra yola devam kararınızı açıklayacağınız konuşulmaya başlandı. Bölgede çok zorlu bir yarış olacak ve kesinlikle burun buruna bir sonuç çıkacak, tüm adaylara başarılar temenni ederiz…
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Sayın Ünal ÜSTEL, astronomik rakamlardan sonra akaryakıt fiyatının 13 dolara düşmesi genelde memnuniyetle karşılandı. Bir de eski defterleri gündeme getirip kurumu soyup soğana çevirenleri ortaya dökerseniz çok doğru bir amme hizmeti yapmış olacaksınız. Bundan böyle kelle alma zamanıdır!
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Sayın Zeki ÇELER, Girne ve civarında yapılman kamuoyu yoklamalarında yükselişte olduğunuz gözlemleniyormuş. Bu tempoda giderseniz ilk ikide çıkmanız hayal olmayacak, demek ki 25 Aralık tarihine kadar durmak ve nefes almak yok…
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Sayın Serdar DENKTAŞ, kalpli trafik ışık önerisi yakınlarınız tarafından yaş aldıkça daha da duygusallaşıyor ifadelerine neden oldu. Bundan böyle daha fazla romantik bir yaşam hepimize daha iye gelecektir değil mi?
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Sayın Mustafa YAVER, yerel seçimlerde UBP seçim komitesine atandığınızı öğrendik. Adayların elinizden epey çekeceği var desenize. Hastane idari müdürü olarak komiteye katkılarınızın hayli fazla olması bekleniyor, hayırlara vesile olsun!
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Sayın Ali KARAVEZİRLER, yerel seçimler için Lefkoşa’da düzenlediğiniz basın toplantısında medya mensuplarının büyük taktirini kazandınız. Hesap verebilir, şeffaf bir yönetim sergilemek umarız diğer belediyelere de iyi bir örnek teşkil eder…
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