Siligu Dayanışma Derneği organizasyonu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla önceki gün Limasol’a bağlı Siligu (Silifke) köyüne gezi düzenlendi; gezi kapsamında köyde bazı etkinlikler yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Siligu köyüne yapılan gezi kapsamında, ilk olarak Cihan Şahali Siligu Kıbrıs Türk Kabristanlığı ziyaret edildi; burada fidanlar dikildi, kabirlere çiçekler bırakıldı ve Fatiha okundu.

Ardından köydeki Ahmet Hüseyin Dohni Camii ziyaret edildi. Camide, 60 yıldan sonra ilk kez hoca tarafından Siligu’da vefat edenler için mevlit okutuldu.

Açıklamada ayrıca, Siligu'da “ilk ve tek Ramazan topçusu” olarak hizmet veren, köyün simge isimlerinden “Dede Salih” diye anılan Salih Mullaali'nin ismin yaşatılması için bir adım atıldığı, Siligu Hüseyin Dohni Camii Abdesthane'sine düzenlenen törenle “Dede Salih” isminin verildiği kaydedildi.