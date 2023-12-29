Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çukurovalı, mesajında, 2023 yılına, Türkiye'de meydana gelen depremde, başta Şampiyon Melekler olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşların üzüntüsü ile başlandığını belirtti.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve tüm dünyadaki yüksek enflasyon oranına, ülkede döviz kurlarının sürekli yükselmesi de eklenince ekonomik açıdan sıkıntılı bir yıl geçirildiğine işaret eden Çukurovalı, 2023’te, ülkede trafik kazalarının öne çıktığı, dünya genelinde ise doğal afetlerin arttığı bir yıl olduğunu anımsattı.

Çukurovalı, “Ülkemizde trafik kazalarının azaltılması yönünde bilimsel araştırmalar yapılarak ciddi kararlar alınması artık kaçınılmaz olmuştur. Dünya genelinde ise depremler, sıcaklıkların yükselmesi ve seller nedeniyle binlerce kişi hayatlarını kaybetti. Bu yöndeki tedbirlerin de ülkemizde alınması gerekir. Yılın sonuna yaklaşırken başlayan İsrail-Filistin savaşında binlerce suçsuz insanın özellikle çocuklar ile kadınların öldürülmesinin üzüntüsünü ve sessiz kalan ülkelerin şaşkınlığını yaşıyoruz” dedi.

Çukurovalı, mesajında, “tüm bu olumsuzluklara rağmen yeni umutlar ile yeni bir yıla giriyoruz” diyerek, 2024 yılının ülke ve dünya insanlığı adına sağlık, barış, bolluk ve bereket yılı olmasını temenni ederek, herkesin yeni yılını kutladı.