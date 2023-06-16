Alithia gazetesi habere ilişkin ayrıntı vermezken, bombanın dün sabaha yakın 01:00’de, sigorta şirketine ait binanın önünde patladığını yazdı.
Habere göre polis, fail veya failleri bulmak için araştırma başlattı.
Alithia gazetesi habere ilişkin ayrıntı vermezken, bombanın dün sabaha yakın 01:00’de, sigorta şirketine ait binanın önünde patladığını yazdı.
Habere göre polis, fail veya failleri bulmak için araştırma başlattı.
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