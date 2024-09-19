Güney Kıbrıs'taki sığır besicilerinin, Avrupa Birliği’nin (AB) KKTC’ye, büyük kısmı hellim üretiminde kullanılmak üzere 39.5 milyon euro hibe etmesini protesto etmek için 3 Ekim’de Başkanlık Sarayı’nda eylem yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Sığır Besicileri Koordinasyon Komitesi’nin dünkü toplantısında eylem kararı alındığını ve eylemcilerin, araçlarıyla Rum Başkanlık Sarayı ile AB ofislerinin önüne gideceğini yazdı.

Gazete, sığır besicilerinin hellim konusunda ve KKTC’ye yapılan hibeyle ilgili izahat talep ettiğini kaydederken, eylem çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile AB yetkili makamına muhtıra verileceğini belirtti.