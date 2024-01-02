Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, yeni yıl dolayısıyla 352 mahkum için af kararı çıkardı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, Bio'nun yeni yıl dolayısıyla ülkede 352 mahkum için af yetkisini kullandığını belirtti.

Bah, Af kararından yararlananlar arasında ünlü rapçi King Boss La'nın bulunduğunu kaydetti.

Serbest bırakılanlardan 11'inin kadın olduğunu ifade eden cezaevi yetkililer, karardan yararlanan mahkumlardan bazılarının "hafif suçlar" nedeniyle hapis yattığını bildirdi.