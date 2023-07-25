İtalya'nın Sicilya Adası'nda farklı noktalarda çıkan orman yangınları sebebiyle Palermo Havalimanı'nda hava ulaşımı geçici olarak durduruldu.

Ülkenin güneyinde yüksek sıcaklıklar ve orman yangınları sürerken, kuzey bölgelerinde dünden beri etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Palermo Havalimanı çevresindeki dağlık ormanlık alanda dün başlayan yangının gece saatlerinde büyümesi nedeniyle havaalanı geçici süreyle kapatıldı.

Havalimanının bugün yerel saatle 11.00'e kadar hava ulaşımına kapalı kalacağı ve bu süre zarfındaki uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Yangın sebebiyle adanın kuzeyinde kalan Palermo kentiyle güneybatısındaki Mazara del Vallo kenti arasındaki otoyolun da ulaşıma kapandığı kaydedildi.

İtalyan İtfaiyesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, alevlere havadan yangın söndürme uçakları ve karadan da ekipleriyle müdahale ettiğini aktardı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, orman yangını bölgesinde tehlikeli koşullarda bulunan 88 yaşındaki bir kadının sağlık ekiplerinin ulaşamaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu bölgede yaşayan 1500 kişi de orman yangını dolayısıyla tahliye edildi.

Yangında yaklaşık 20 evin yandığı kaydedildi.

Sicilya Adası'nda dün hava sıcaklıklarının 46-47 derece ile rekor düzeye ulaştığı ve yer yer saatte 25 kilometre hıza varan rüzgarların da farklı noktalarda çıkan yangınların söndürülmesini zorlaştırdığı belirtildi.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani de adalarındaki durumu meteorolojik koşulların da güçleştirdiğini kaydederek diğer bölgelerden takviye itfaiye ekiplerinin gönderildiğini söyledi.

Bu arada, İtalya Sivil Savunma Ajansının Sicilya şubesi, adadaki 9 vilayetin 6'sında kırmızı kodla orman yangınları için "yüksek risk", kalan 3 vilayette ise sarı kodla "erken uyarı" verdi.

- Kuzeyde ise dolu yağışı ve fırtına can almaya devam ediyor

Ülkenin güneyinde yüksek sıcaklıklar ve orman yangınları sürerken, kuzey bölgelerinde yağışlı ve fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Milano'da gece boyunca devam eden fırtınalı hava dolayısıyla çok sayıda ağacın devrildiği bildirildi.

Monza kentine bağlı Lissone kasabasında dün 58 yaşındaki bir kadının, fırtınada ağacın devrilmesi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Brescia vilayetine bağlı Codegolo'daki izcilik kampında 16 yaşındaki bir kızın devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybettiği haberi basına yansıdı. Böylece kuzeyde fırtınalı hava nedeniyle dünden bu yana ölenlerin sayısı 2’ye çıktı.

Kuzey bölgeleri son günlerde etkisi altına alan şiddetli dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar sebebiyle Lombardiya ve Veneto bölgelerinde bazı noktalarda araçlar ve evlerin çatılarında ciddi hasarlar oluştu. İki bölgede yer yer tenis topu büyüklüğünde dolu yağdığı belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Twitter'dan yaptığı paylaşımında, ülkenin kuzeyindeki fırtınalı havada 2 vatandaşın ölüm haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek zor şartlarda hemen harekete geçerek müdahale eden Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerine teşekkür ettiğini kaydetti.