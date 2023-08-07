Sıcak hava devam edecek. Hafta sonuna kadar yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında olacak.

Yarından itibaren 14 Ağustos’a kadar bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu çerçevede hava açık az bulutlu olacak. Yarından itibaren hafta sonuna kadar ise yer yer sis bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.