Ülkede bugünden itibaren etkili olacak “Kleonas” sıcak hava dalgasının hava sıcaklıklarını 42 dereceye yükseltmesi bekleniyor.

Alithia gazetesi, “Kleonas, Adamıza Geldi-40 Dereceyi Geçecek Hava Sıcaklıkları Bekleniyor” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın sıcak hava konusunda vatandaşları uyardığını yazdı.

Gazete, Lefkoşa Rum Belediyesi’nin kavurucu sıcaklardan kaynaklı ortaya çıkacak sonuçlar için hizmet merkezinin 09:00-18:00 saatlerinde açık olacağına dair açıklama yaptığını belirtti.

Haberi Fileleftheros gazetesi “Ardı ardına 40’lı derecelerle Bugünden İtibaren Kleonas”, Politis gazetesi “Bizi Yakacak Olan Kleon Geliyor”, Haravgi gazetesi ise ilgili haberleri “Lefkoşa’da Kavurucu Sıcağın Etkileri İçin Hizmet Merkezi-Kleonas Geliyor Kavurucu Sıcak Getiriyor ” başlığıyla yer verdi.