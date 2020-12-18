Derviş Gezer

Sibel Tatar uzun süredir medyada.
Kanalında yaptıkları çoğu zaman alkışlandı.
Tarafsızlığından genelde ödün vermedi.
Hatta gün geldi siyasetçi eşi ile ters düştü.
2015’te siyasi bir telkin uğruna elini masaya vurdu.
Bunun haricinde de özellikli.
Mesela modern mi? Evet.
Çağdaş Kıbrıs Türk kadınını temsil edebiliyor.
Hatta kısa bir anekdot vereyim.
Devir teslimde moda alanında uzman bir arkadaşa sordum.
“Sibel Tatar nasıl sence?” dedim.
“Herşeyi ile tam bir First Lady” dedi.
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Şimdi durup dururken neden konu Sibel Tatar?
Elbette Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası oldu bu.
İlginç bir linç operasyonu oluştu.
Dedikodular ötesine geçti söylenenler.
Neredeyse karalama mekanizmasına dönüştü.
Mesela :
Atama olacak: Sibel Tatar karıştı!
Kabine oluşacak: Sibel Tatar karıştı!
Komitelere başkanlık etti!
Yeni Sarayı Sibel Tatar istedi!
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Sibel Tatar’ı 2-3 kez görmüş, konuşmuşumdur.
Ama söylenenler beni bile gerdi.
Neden diye düşündüm!
Sibel Tatar’ın okkası neden ağır geldi?
Neden üzerinde kampanya yürütülüyor?
Sindirilmek mi isteniyor?
Ersin Tatar’ı kuşatmak isteyenler mi bunu yapan?
Statükolarını sürdürmek isteyenlere engel mi oluyor?
Televizyonuna giderse kuşatma daha kolay diye mi düşünülüyor?
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Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı Başbakanlığının çok ilerisinde.
Ama Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar.
Bu gelinen noktada Sibel Tatar’ın etkisi var mı acaba?.
İşte tam da bu noktada herkese sormak lazım.
Sibel Tatar vazoda saksı mı olsun?
Sibel Tatar eşine katkı koymasın mı?
Televizyonuna gitsin ve sussun mu?
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Halbuki neler gördük biz neler!
Eşinin makam koltuğuna kurulup, memura talimat verenler.
Bürokratlara emir yağdıranlar.
İşe adam alıp, işten adam durduranlar.
Peki Sibel Tatar bunları yapmış mı eşi Başbakan iken?
Yada Cumhurbaşkanı eşi iken bunları mı yapıyormuş?
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Sibel Tatar’ı sindirmek isteyenler bunu zor başaracak.
Çünkü belli ki o da mücadele edecek.
Sinmeyecek ve arenayı terketmeyecek.
Ayrıca Ersin Tatar’ın da yanında olacak.
Elbette yanlışlar yapacak, elbette hatalar da.
Ama bence yoluna devam etsin.
Sarayı kurda kuşa teslim etmesin.
Boynunu öne eğmesin.
Çünkü olması gerekeni yapıyor.
Yapması gerekeni yerine getiriyor.