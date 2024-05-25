Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlediği “Resim, heykel ve grafik tasarım sergisinin” açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Sibel Tatar, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan sergideki konuşmasında, öğretmen ve öğrencilerin bir yıllık emeğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KKTC’nin tek sanat okulu olan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin çok değerli olduğunu belirten Sibel Tatar, okulun sanat alanında yol açmasının önemine dikkat çekti.

İki kızından birinin sanata yöneldiğine ve animasyon okuyup üç kitap yayımladığını kaydeden Sibel Tatar, diğer kızının ise çocuk doktoru olduğunu dile getirdi.

- “Sanat, takdire şayan bir meslek”

Sanatın takdire şayan bir meslek olmasından dolayı tıpa göre daha zor olduğunu düşündüğüne işaret eden Sibel Tatar, sanatçının üretmek, yaratmak ve sanatını yansıtmak için çok çalıştığını ve günün sonunda karşılığını takdirle aldığını kaydetti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın geçtiğimiz günlerde kutlandığını hatırlatan Sibel Tatar, sanat ve gençlik denilince Atatürk’ü iki sözüyle anmak istediğini vurguladı.

Sibel Tatar, konuşmasının devamında sanata ve sanatçıya verilen önemin altını çizen Atatürk’ün “Efendiler. Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız, hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözlerine atıfta bulundu.