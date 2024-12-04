Tatar, ebeveynlere iletilmek üzere öğrencilere “Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı”nı dağıttı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı ve Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan “Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı” da dağıtıldı.

Özel gereksinimli bireylerin aileleri için rehber özelliği taşıyan kitabı Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen ve Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu uzmanları hazırladı.

Kitabın ilk baskısı Cumhurbaşkanlığı, ikinci baskısı ise TİKA tarafından basıldı.

-Tatar

Sibel Tatar, ziyarette yaptığı açıklamada, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndan başlayarak hafta boyunca özel gereksinimli çocukların bulunduğu tüm özel ve devlet okullarını ziyaret edip, çocuklar aracılığıyla tüm velilere kitabı yollayacaklarını belirtti. Tatar, özel çocuk ebeveynlerinden kitabı önemsemelerini ve okumalarını rica etti.

Tatar, “Mutlu çocuklarımız çoğalsın, tüm çocuklar mutlu olsun diye ebeveynlerimize mutlu çocuğun rehber kitabını dağıtıyoruz.” dedi.

Sibel Tatar, kitaba emek sarf eden Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen ile okulun diğer uzmanlarına teşekkür etti.

Tatar, bir soru üzerine “İlk baskısı Cumhurbaşkanlığı tarafından, ikinci baskı TİKA tarafından basıldı. Sevgili Pınar Hanım’a ve TİKA’ya buradan teşekkürlerimizi iletmek isterim. En son bin adet TİKA tarafından basıldı. Önemli, olan bu emeğin ne kadar eve ulaşırsa, ne kadar çok eve girerse o kadar faydalı olacağıdır.” şeklinde devam etti.

-Evcimen

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen de Sibel Tatar’a hem 3 Aralık’ın ertesi günü okulu ziyaret ettiği için, hem de özel gereksinimli çocukların ebeveynleri için hazırlanan kitabı okula getirip ,öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılmasını sağladığı için teşekkür etti.

Evcimen, tüm engel gruplarından ailelere rehberlik yapabilecek özellikteki kitapta, özel gereksinimli bireylerin eğitime nasıl ulaşması gerektiği, hangi aşamalardan geçildiği, çocuklara nasıl davranılması gerektiği gibi konuların ele alındığını vurguladı.

Kitabı yazarken 8 arkadaş olarak yola çıktıklarını söyleyen Evcimen, kitabın ailelere ulaştırılmasını sağladığı için Cumhurbaşkanlığı’na teşekkür etti.

Beslenme ve diyet, görme, işitme, konuşma, üstün zeka, üstün yetenek, otizm, öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği, bedensel engeli gibi birbirinden farklı konuların ele alındığı kitaba Dr. Emirali Evcimen, Atakan Bayraktaroğlu, Uzm. Ebru Dokuz, Uzm. Ersel Ernur, İlçen Üretmek, Uzm. Kudret İspir, Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek ve Zerin Tartar katkı koydu.