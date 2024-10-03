Savcı Güçlü, Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale istedi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile okulun uluslararası ofis sorumlusu A.S., bugün ilk tahkikat duruşması için Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İlk tahkikat duruşmasında karar yarın açıklanacak.

İddia makamının 11’inci tanığı olan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ortunç Özbaylı, bugünkü duruşmada mahkemeye emare sunmaya devam etti. Özbaylı, böylece mahkemeye toplam 32 emare sunmuş oldu.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki ile A.S’nin avukatı Talat Tanca şahsen ve Asiye Yetkiner adına hazır bulundu.

- Tanık polis emare sunmaya devam etti

Tanık Polis Memuru Ortunç Özbaylı, sanık S.G’nin imzaldığı beş adet talimat çıktısı ile mail yazışmaları, üniversitenin hesapları, “Study In Cyprus” isimli şirkete yapılan ödemelerin SWIFT ve talimatlarının yer aldığı sekiz adet CD’yi emare olarak mahkemeye verdi.

Tanık Polis Özbaylı, bir sayfadan oluşan euro ödeme listesi ile dekont fotokopisi, bir sayfadan oluşan STG ödeme listesi ile ekinde bulunan mail çıktıları, “Study In Cyprus Ltd” başlıklı fatura çıktıları, öğrenci listeleri, dekont fotokopileri ve bazı işlem çıktılarını emare olarak sundu.

Sanıklara tebliğ edilen yazılı davaları, 29 sayfadan oluşan tercüme evraklarını, sanıklara ait laptop ve cep telefonunda yer alan “image”ler ve iki şahıstan temin edilen iki adet USB’yi mahkemeye veren Tanık Polis Özbaylı, sanıkların ve üniversite çalışanlarının mail yazışmalarının bulunduğu bir adet USB ile hard diski de emare olarak mahkeme sundu.

Bu arada, sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki, emarelerin sunulmasının ardından Tanık Polis Özbaylı’ya bazı sorular yöneltti.

Zeki’nin “32 emare dışında başka emare aldınız mı, mahkemeye sunulmayan kaç emare var, bu davadaki soruşturmayla ilgili kaç tanıktan ifade aldınız?” sorularına yanıt veren Tanık Polis Özbaylı, “Doğrudur, alınmıştır. Birden fazla diyebilirim. Çok fazla tanıktan ifade alındı.” ifadelerine yer verdi.

- Savcı Güçlü, Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale istedi

Tanık Polis Özbaylı’nın emareleri sunmasının ardından Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü söz aldı. Başka tanıkları olmayacağını kaydeden Güçlü, ilk tahkikat duruşmasında toplam 11 tanık dinlettiklerini hatırlattı.

Savcı Güçlü, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesini talep etti.

- Avukatlar

Sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki, ilk tahkikat duruşmasında 11 tanık dinletildiğini, 32 emare sunulduğunu ve tanıkların her birinin farklı iddialarla şahadet verdiğini belirtti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havaleye itirazı olmayacağını kaydeden Zeki, savcılıktan bugüne kadar tek bir talebinin olduğunu belirterek tüm davalarının getirilmesini istedi. Zeki, meseleyle ilgili hem tanık ifadeleri hem de emarelerin kendilerine verilmesini talep etti.

Sanık A.S’nin avukatı Talat Tanca da, ilk tahkikat duruşması kapsamında toplam 11 tanık dinletildiğini ve 32 emare sunulduğunu belirtti.

Tanca, gerek mahkeme huzurunda tanıkların verdiği şahadet içeriğine, gerekse 32 emareye ilişkin olarak ileride istintak ve savunma hakkının saklı kalması amacıyla Lefkoşa’da oturum yapacak olan Ağr Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine itirazının olmadığını kaydetti.

- Sanıklar 130 davadan itham edilmişti

Sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar, toplam 130 davadan itham edilmişti.