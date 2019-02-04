Yenilik ve doğanın buluştuğu kent: Seattle

Kuzey İrlandalı şarkıcı Foy Vance Amerikan kentlerini inanılmaz destinasyonlar yapan şeyin ne olduğunu keşfetmek üzere düzenlediği Amerika Birleşik Devletleri turuna Seattle'da devam ediyor.

"Amerika'nın en batı ucunu görmek istiyordum, bu yüzden ülkenin kuzey batısına doğru yola çıktım." diyen Foy Seattle'ın kendine has bir havası ve başka hiçbir yere benzemeyen bir kültürü olduğunu ifade ediyor.

Foy'a göre "Nirvana ve Pearl Jam gibi grupların çıkış yaptığı kent müzik dünyasına yeni bir ruh verdi. Bu zengin kültürel merkezin etrafı ormanlar, dağlar ve doğa harikalarıyla çevrili."

Amerikan yerlileri son 4000 yıldır Seattle'da yerleşim yerleri kurdu. İlk Avrupalı yerleşimciler ise bölgeye 1851 yılında geldi.

"Seattle'a onu gezerken gizli bir mücevheri keşfediyormuş gibi hissettiğiniz için Zümrüt kent diyorlar." diye anlatıyor Foy. Zümrüt rengi aynı zamanda kentin çevrili olduğu olağanüstü doğaya da vurgu yapıyor.

Seattle bugün yüksek teknoloji endüstrisinin önemli merkezlerinden biri. Starbucks, Amazon, Boeing ve Microsoft gibi dev şirketlerin de tercihi. Ancak bu şirketler elbette dünyanın en büyük şirketleri olarak ortaya çıkmadılar. Örneğin Amazon kurucusu Jeff Bezos'un garajında kuruldu. Starbucks ise 1971 yılında Seattle'da açılan tek bir mağazayla başladı serüvenine.

Seattle'da mutlaka görmeniz gerekenler

1. Easy Street Records Müzik Dükkanı

Çok geniş bir plak arşivi olan Easy Street Records Foy Vance'in Seattle'daki bir numaralı adresi. "Dünyadaki en havalı müzik dükkanı" diyor Foy. Fakat Easy Street Records bir müzik dükkanından çok daha fazlası: bir bar, bir konser salonu, bir restoran ve bir bilardo salonuna sahip mekan, Seattle'da ziyaret edilmesi gereken yerler listesinin başında geliyor.

2. Pike Place Pazarı

Seattle'ın en eski pazarı olan Pike Place'de yerel yiyecek ürünlerinden Seattlelı sanatçı ve zanaatkarların ürettikleri ürünlere Seattle'a özel pek çok ürün bulmak mümkün. Pazardaki balıkçıların balıkları birbirlerine atıp tutarak ziyaretçilere hoş bir gösteri yaptığı pazar Seattle halkı için büyük öneme sahip.

3. KEXP Toplanma Yeri

Yerel Kexp Radyosu'nun benzersiz mekanı Kexp Toplanma Yeri'nde tüm gün Dj'lerin canlı performanslarının tadını çıkarabilir, arkadaşlarınızla buluşup müzik dükkanını gezebilirsiniz. Mekanda ayrıca bir sanat galerisi ve radyo programlarının kaydedildiği bir stüdyo da bulunuyor.