SEVİM ÖZDEMİR TÜM KADINLARIMIZIN DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLARIM

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçesi Merkez Kadın Kolları başkanı Sevim Özdemir yayınladığı mesajda Kadın Hakları Günü, tüm dünyada kadınların eşitlik, özgürlük ve haklarının savunulması adına büyük önem taşıyor. Bu özel gün, kadınların toplumdaki yerini güçlendirirken, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin önemini hatırlatır. Kadın Hakları Günü'nde bu farkındalığı yaratmak ve kadınların haklarını savunmak en temel görevlerden birisidir ..