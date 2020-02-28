banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110418
ALTIN
328.163
DOLAR
6.1779
STERLİN
8.0050
EURO
6.7870

Sessiz Sessiz Zehirleniyor, Sessiz Sessiz Ölüyoruz…

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

28 Şubat 2020, 04:21

Bir meslektaşım tarafından muayene için bana yönlendirilmişti.

Elinde MR tetkiki ile geldi.

Şikayetlerini anlatmaya başladı.

Beli, kolları, bacakları ağrıyormuş, bacaklarında bazı yerleri uyuşuyormuş.

Popüler soruyu sordu. ‘’Hocam fıtık var mı?’’ ‘’Yok dedim’’

Muayenesinde de elle tutulur bir bulgu yoktu.

Sorularımı derinleştirdim.

İşi ağırmış. Atık yağ sektöründe çalışıyormuş.

Ağır kaldırmak zorunda kalıyor, araçtan adeta hiç inmiyor sürekli oradan oraya direksiyon sallıyormuş.

Mekanik bel ağrısı diye düşünürken, yağ konusu dikkatimi çekti.

Kullanılmış, yanmış sanayi yağları.

Biraz daha anlatmasını söyledim.

Kullanılmış sanayi yağlarını topluyormuş.

Elleri sürekli yağa temas halinde, yağın buharlaşan kimyasallarına da yine her gün maruz kalmakta.

Ailesini sorduğumda, abisinin böbrek yetmezliğinden kaybettiğini söyledi.

Önce böbrekleri randımanlı çalışmamış, sonra diyaliz süreçleri başlamış, sonra böbrek nakli olmuş, sonra vücut böbreği reddetmiş ve sonrası malum…

Abisi de tıpkı kendisi gibi atık yağ sektöründe yıllarca çalışmış.

Atık yağ konusunu biraz araştırdığımda, sinir sistemi, karaciğer, böbrek ve kalp üzerinde toksik etkilerinin kanıtlanmış olduğunu öğrendim.

Konu bu kadar net aslında!

Yağın özelliğine göre değişmekle birlikte, Molibden, Bakır, Çinko, Kurşun, Selenyum, Berilyum, Kobalt, Gümüş gibi elementleri içeriyor.

Vücudumuza, sular, temas, solunum, besinler yolu ile kolaylıkla giriyor ve vücudumuzun farklı yerlerinde birikiyor.

Girmeleri ile birlikte de birçok reaksiyon basamaklarını bozabiliyor.

Sonrasında ne oluyor?

Kaynağını bilemediğimiz anlamsız şikayetler, karaciğer enzim yükseklikleri, kolesterol ve yağ metabolizması bozuklukları, otoimmün hastalıklarda (tiroid, Tip-1 diyabet, romatizma) artış, birçok nörolojik hastalıklar kapımıza dayanıyor!

Hastamla konuştukça, ben de o da hayretler içerisinde kalıyoruz.

Sohbetimizin en önemli cümlesini söylüyor.

‘’Atık yağ işinde çalışanlar arasında 70 yaşını geçen yoktur.’’ diyor.

Doğruluğunun araştırılması gerekse de, haklı olduğunu düşünüyorum.

Anlaşılan o ki, kendi işi onu sessiz sessiz zehirliyor.

Ama bu ülkede, bunu tespit edecek, tezlerimizi doğrulayacak hiçbir merci bulunmuyor…

İş yerleri kontrolsüz, işçiler sahipsiz.

İşçi sağlığı konusu siyasilerin vicdanımsı hislerine emanet!

İşçilerimiz bu ülkede, sessiz sessiz zehirleniyor.

İnşaattan düşmüyor sadece, sessiz sessiz de ölüyor

Çevremiz, doğamız, geleceğimiz kontrolsüz, insanlarımız sahipsiz.

Su, gıda, çevre konusu siyasilerin vicdanımsı hislerine emanet!

İnsanlarımız bu ülkede, sessiz sessiz zehirleniyor.

Ecelleriyle, trafik kazalarıyla kaybetmiyoruz sadece, sessiz sessiz de ölüyor

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim