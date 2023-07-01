Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Mağusa-Lefkoşa Anayolu'nda meydana gelen ve 48 yaşındaki bisiklet sürücüsü emekçi Cemal Karadağ’ın hayatını kaybettiği cinayet gibi kazaya işaret ederek, tek derdi sermayeye çalışmak olan sağ hükümetlerin bu ölümlerde sorumluluğunun ve suçunun çok büyük olduğunu vurguladı.



Özkunt: Çocuklarının tedavisi için pazar günleri bile çalışan bir emekçiydi… Utanmalısınız bugün…

Parti adına yazılı açıklama yapan Özkunt, tertemiz bir emekçinin daha bisikletle yolunda ilerlerken bir otomobilin çarpması sonucu bayram gününde hayatını kaybettiğini söyleyerek, yetkililere “Utanmalısınız bugün” diyerek seslendi.



Karadağ’ın eski patronu Hüseyin Perçiner’in yaptığı açıklamaya işaret eden Özkunt, Perçiner’in anlattığına göre Karadağ’ın çocuklarının tedavisi için Cumartesi-Pazar demeden çalıştığını söyledi ve “Cumartesi patronlar çalıştırır Pazar da kendi ekstrasıydı herhalde. Yüreğim burkuldu. İçim acıdı” dedi.



“Hangisine yanayım…”

Özkunt, son dönemde yaşanan ve ölümle sonuçlanan cinayet gibi trafik kazalarını hatırlatarak Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin tüm ilgili birimlerinin bu konuda sorumluluğu olduğunu vurguladı.



Özkunt, “Yollarımızın bisikletliye hayat hakkı tanımayan güvenlikten yoksun durumuna mı yanayım? Araba sürücüsünün dikkatsizliğine mi? Kamusal, ücretsiz ve kapsamlı sağlık sisteminin olmaması nedeniyle dar gelirli insanların çaresiz ve sahipsiz kalmasına mı? İş Yasası’nın, sırf düzenin patronlara hizmet edebilmesi için uygulanmamasına mı yanayım? Neye yanarsam yanayım ölen öldü, giden gitti. Eşi ve çocukları ise çile çekmeye devam edecek” dedi.



“Sorumluluğunuz ve suçunuz çok büyük”

Dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere yurttaşların, alt yapıdan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar tüm sosyal devlet olmanın öznesi olan Anayasal haklarından mahrum yaşamasının bir izahı olmadığını kaydeden Özkunt, sadece sermayeye çalışan ve toplum gailesi olmayan sağ hükümetlerin yaşananlarda sorumluluğu ve suçunun çok büyük olduğunu dile getirdi.

Özkunt, “Utanmalısınız bugün. İşçi kardeşimiz Cemal Karadağ’a Tanrı’dan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.



TDP Basın Bürosu