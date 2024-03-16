(Kamalı Haber) - Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi‘nde yürütülen “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan ve aleyhine “Sahte Resmi Belge Düzenlemeye Tahrik” suçlaması getirilen zanlı Şerif Avcil dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olaguları aktaran Polis Çavuşu Bilger Koral olayla ilgili bulguları aktardı. Koral, 27 Şubat 2024 tarihinde yapılan bir şikâyet üzerine zanlı Şerif Avcil ile ilgili başlatılan soruşturmada, Avcil’in 5 Haziran 2023 tarihinde okula kayıt olduğunu, 2 Şubat 2022 tarihine ait ders notlarının da 5 Haziran 2023 sisteme girildiğini, 19 Haziran 2023 tarihinde de “Bölüm Birincisi” olarak mezun edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, Avcil’in ders notlarının 6-15 Haziran 2023 tarihinde sisteme girildiğini, 11 gün sonra da İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı diploması aldığını mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Bilger Koral zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vermeyip susma hakkını kullandığını ve herhangi bir izahat vermediğini ayrıca telefonu istendiğinde “Telefonum kayıp, nerede olduğunu bilmiyorum” yanıtını verdiğini belirtti. Polis çavuşu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, diplomayla barem içi artış için başvuru yapılıp yapılmadığını araştırılacağını söz konusu diplomanın henüz bulunamadığını, zanlının diplomayı herhangi bir yere vermediği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis ayrıca okulda yapılan sorgularda zanlı ile ilgili ilk etapta iki öğretim görevlisinden ifade alındığını ve bu öğretim görevlilerinin derslerine girmediği bilgisinin alındığının tespit dildiğini söyledi. Polis zanlı aleyhine “Sahte Resmi Belge Düzenlemeye Tahrik” suçundan soruşturma başlatıldığını ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.