Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Gönyeli’de bulunan anıt mezarının önünde aracıyla fotoğraf çeken Bünyamin Dönmez geçtiğimiz gün “mezarlığa tecavüz” suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarılmıştı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz’ın zanlı Bünyamın Dönmez’in Rauf Denktaş’ın mezarın önünde aracıyla fotoğraf çektiğini, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp, Denktaş ailesinin duygularını incittiğini ve mezarlığa tecavüz suçunu işlediğini ifade ederek teminata bağlanmasını talep etmişti.

Mahkeme de bu talebi değerlendirerek zanlının işlediği suçun basit suçlar kapsamına girerek 2 yıl hapis öngören bir suç olduğunu belirtmiş, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı vermişti.

Rauf Denktaş’ın anıt mezarı önünde fotoğraf çekilmesinin ardından verilen yargı kararıyla Eski Başbakan Yardımcısı, merhum Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Denktaş Ailesi ve Denktaş Vakfı adına açıklamada bulundu.

Serdar Denktaş yaptığı açıklamada zanlının bilinmeden yaptığı hareket sonucu anıt mezardaki eksikliği ortaya çıkardığı için teşekkür etti ve konuya ilişkin polise sorduğu soruları tekrarladı:

1- Orası aile mezarlığımı yoksa Devletin kurucusuna ait bir kamu yeri mi?

2- Aileden talep ettiğiniz şikâyeti Cumhurbaşkanından, Başbakandan talep ettiniz mi?

3- Bu makamlar şikayetçi değilse biz neden şikayetçi olalım?

4- Orada bekçi olarak duran polise "mezar odasının dışında hiçbir yere karışma diyen hangi makam?

5- Habersiz gelen misafirlere mezar odasını açması için bıraktığımız anahtarı ‘aileye iade edin emrini veren’ hangi makam?

Denktaş sorularının ardından, Denktaş Ailesi ve Denktaş Vakfı adına şikayetlerinin zanlı ile ilgili değil, o bölgeye sahip çıkmayan yöneticiler olduğunu kaydetti.