Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar öncülüğündeki “Seni Seviyorum, Sesin Oluyorum” projesinin lansmanı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) iş birliğinde, YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin katkılarıyla yürütülen ve BRTK’nın ana medya sponsorluğundaki projenin lansmanına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunması ve işaret diliyle sunum yapılmasıyla başlayan etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından proje tanıtım videosu gösterildi. İşitme engellilerin işaret diliyle mesajlarını paylaştığı etkinlikte, bazı şarkı, şiir ve cümlelerin işaret diliyle sunumları da yapıldı. Etkinlik, anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış konuşmasında, devletin her zaman böyle girişimlerin arkasında olacağını söyledi.

Sesini duyuramayanların sesini duyurmak ve onlara destek olmak için elbirliğiyle çalışılması gerektiğini kaydeden Tatar, eğitim sisteminde işaret diline de yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Sadece Engelliler Günü’nde değil, 365 gün engellilerin meselelerine duyarlı olmak için çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman KİKEV’in arkasında olduklarını, yasal olarak yapılması gerekenleri de yapmaya hazır olduklarını anlattı.

-Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ise konuşmasına KİKEV Başkanı Bahire Doğru’ya faaliyetleri dolayısıyla teşekkür ederek başladı.

İşitme engellilerin acil durum hatlarına erişimde yaşadığı mağduriyetlere değinen Sibel Tatar, artık Turkcell’in bir hizmeti ile işitme engellilerin görüntülü olarak bu hatlara ulaşabileceğini aktardı.

Erişilebilirliğin ve iletişimin önemine vurgu yapan Sibel Tatar, eğitim hakkının da vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Sibel Tatar, Özel Eğitim Yasası’nın ise Meclis’ten geçtiğini ancak henüz tüzüğü geçmediği için uygulanabilir olmadığını da aktardı.

-Kurt

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, farkındalık yaratmayı hedefleyen projeyle empatiyi geliştirmek ve kimsenin geride bırakılmadığı bir toplum amaçlandığını anlattı.

Konuşma ve işitme engellilerin iletişiminin ve işaret dili kültürünün artmasının önemine değinen Kurt, iletişimin sadece konuşmak değil, işitmek ve anlaşılmakla da ilgili olduğunu belirtti.

Kurt, projeye destek olanlara teşekkür etti.

-Doğru

KİKEV Başkanı Bahire Doğru ise konuşmasında, vakıf ve faaliyetlerinden bahsetti.

Vakıf tarafından verilen Türk İşaret Dili eğitimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Doğru, Cumhurbaşkanlığına ve Cumhuırbaşkanı eşi Sibel Tatar’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

“Seni Seviyorum, Sesin Oluyorum” projesinin detay ve amaçlarına da değinen Doğru, erişilebilirlik ve iletişimin bir hak olduğunu vurgulayarak, ülkede eskiye kıyasla güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Doğru, projeye katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.