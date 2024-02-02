Güney Kıbrıs’taki işçi sendikaları SEK, PEO ve DEOK’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yabancı işçiler konusunda verdiği sözleri tutmaması nedeniyle tepki gösterdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, sendikaların dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı ortak açıklamada, Hristodulidis’in 2024 yılı Hükümet öncelikleriyle ilgili açıklamasında, AB dışındaki üçüncü ülkelerden getirilecek olan yabancı işçilerle ilgili sözleşme imzalanması, başvuruların ivedilikle incelenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve toplu iş sözleşmesi için vaatlerde bulunduğunu, ancak bu vaatleri yerine getirmediğini kaydettiğini yazdı.

Gazete, sendikaların, bu vaatlerin yerine getirilmemesi halinde birtakım tedbirler almak zorunda kalacaklarını belirttiğini kaydetti.