Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Sol partiler iktidardayken ölü taklidi yapan sendikaların şimdi de aynı taktiği uyguladığını görüyoruz.
İdeolojik bazı saplantıları olan sendikaların klasik Türkiye söylemleri ve Kıbrıs konusundaki açıklamaları dışında ülkede olup bitene karşı sessiz kalmaları bizi hem düşündürüyor hem endişelendiriyor.
Amacımız sendikaları galeyana getirmek değil tabi ki. Zaten galeyana gelmek için bahane çok ülkemizde...
Asgari ücretle insanca yaşamak imkansız...
4 Kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıkmış. Bunu rakamlarla ortaya koyuyorsunuz iyi güzel de...
Bir sıkımlık canı olan asgari ücretli ne yapsın şimdi?
Grev yapsın eyleme gitsin de kapının önüne mi koysunlar..
Onların sesi kim olacak...
Akaryakıt fiyatlarına 4 kez üst üste insafsızca zam yapıldı. Fiyat istikrar fonundaki parayı başka yere harcamışlar...
Faturayı halka kesdiler...
Hayatı kolaylaştıracağız diye gelenler hayatı zindan etmiş.
Hani bazı şeylerin belgesi olmaz da bu ülkede vatandaşa yapılan zulmün belgesi de var demezler mi adama...
Zamlar ortada, gidişat ortada, meclisin durumu ortada, bir bakan ataması bile yapılamıyor...
Anayasa bile askıya alınmış...
Bir ülkede neredeyse bir ay içinde üst üste dört kez akaryakıta zam yapıldı... Bu zam tüm hayatın pahalılaşacağı anlamına geliyor.
Bu durum kimseyi rahatsız etmiyor mu?
Eskiden hükümet insafsızca bir zam yapsın ortalık ayağa kalkardı.
Şimdi çıt yok.
Nutuk atan muhalefetin yanına sendikalar da eklendi.
Bazen acaba diyorum... Komplo teorileri aklıma geliyor bu aşıların içine toplumları sakinleştiren duyarsızlaştıran bir şeyler mi koydular...
Cumhurbaşkanı Adana da Tarsus da geziyor.
Başbakan ekonomik olarak daha ileri ülkeler seviyesine emin adımlarla ilerliyoruz diyor.
Allah sonumuzu hayır etsin..
***
Pandemiyle ilgili yeni kararlar alırken Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi ya da bu işte kimin parmağı varsa bizleri şaşırtmaya devam ediyor.
Deneme yanılma yoluyla karar alınmasından gerçekten bıktık artık.
Yahu bu pandemi olayıyla dünyada karşı karşıya olan tek ülke biz miyiz?
Allah aşkına en azından bir diğer ülkelere bakın fikir alın.
Kapalı alanlara girmek için insanlara kapalı alanlarda test yaptırdınız.
Asla bir araya gelmeyecek insanları aynı alanda PCR testi için buluşturup bulaşın artmasını sağladınız.
Çift aşılılar ülkeye rahatlıkla girerken camiye giden aşılı adamdan test istediniz.
Biz bu aşıları niye olduk? Dünya niye aşı aşı diye yerinden oynuyor.
Neredeyse tuvalete girerken PCR ister duruma geldiniz bir günde...
Sonra da durup doğru yolu buldunuz ama milleti çileden çıkardınız.
Eğer bu tür kararları deneme yanılma yoluyla alacaksanız sizlere gerek yok ki...
Sıradan insanlara da oturun bir karar verin deseniz onlarda deneme yanılma yoluyla doğruyu zaten bulurlar.
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersan SANER, Afet hanımın bakanlığını UBP’den çok büyük ve köklü bir ailenin veto etmesinden sonra siz de ayın yönde karar aldığınız konuşuluyor. Kurultay ve genel seçim tarihi yakın olunca ister istemez buna uymak zorundasınız değil mi?
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Sayın Fikri ATAOĞLU, dün Turizm Bakanlığı’ndaki makamınız hareketli saatler yaşanmış diye duyduk. DP’nin tüm kurmaylarını anladık da Erhan Arıklı’nın ziyareti kafalarda soru işaretleri yaratmış. Hayırdır yeni bir birliktelik söz konusu acaba? Hayırlara vesile olsun artık…
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Sayın Halis ÜRESİN, Sağlık Bakanlığı’nın fare zehri için açtığı ihalede çok da etik olmayan bir takım olayların yaşandığı ardık basına da yansımaya başladı. Umarız devleti zarara uğratacak kararlara imza atmazsınız!
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Sayın Resmiye CANALTAY, Araç Kayıt Dairesi yıllık izinler nedeniyle çok az personelle günü kurtarmaya çalışıyormuş. Veznesi darphane gibi para basan daireleri daha fazla güçlendirmeniz için mesajlar geliyor.
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Sayın Koral ÇAĞMAN, bakanlıktan istifa nedeninizin ardında sağlık konusu değil de Lefkoşa surlar içinde bir binanın neden olduğu konusunda ihbarlar yapılmaya başlandı. Bu arada hasret kaldığınız hastalarınızla buluşabildiniz mi?
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Sayın Önder SENNAROĞLU, Cumhuriyet Meclisi binası tütün fabrikasından çevirme olabilir ama yeni bir binadan öncelikle yeni ve kaliteli siyasilere bu ülkenin çok daha fazla ihtiyacı var. Gerisi zaten kendiliğinden gelir…
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Sayın Cengiz ÇOLİ, alacaklarını tahsil etmek için hemen her gün bakanlığa gelen ve eli boş dönen çok sayıda iş insanı artık dayanamayacak noktaya kadar geldiler.Bu arada kimin kapısını çalsalar sizin isminizi veriyorlar bir şekilde sorunu çözmeniz bekleniyor…
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Sayın Anıl ARI, nikah masasına artık oturmak için nihai karar verilmiş ve düğün hazırlıkları başlamış. Özellikle aile büyükleri torun sahibi olmak için sabırsızlanıyorlarmış, gelin siz bu tarihi daha öne çekin ki olası bir kapanmadan dolayı etkilenmeyin.
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Sayın Meriç ERÜLKÜ, yarım asırdan sonra hukuk eğitimi almaya karar verdiğiniz göre yaklaşık 4 yıl kadar sonra birileri fena halde rahatsız olacak demektir. Uykusuz geceler başladığına göre demli çayı ocaktan eksik etmeyin. Allah zihin açıklığı versin…
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Sayın Laden BAYSEN, çok kısa bir sürede Tren Yolu hastanesinin en gülen yüzü ilan edildiğinizi biliyor muydunuz? Doktorundan memnun olan çok hasta gördük ama bu kadarına ilk kez rastlıyoruz, Allah sizi de güldürsün…