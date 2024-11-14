Yaptığı yazılı açıklamada, vekillerin tek düşündüklerinin kendi siyasi başarıları, mevkileri ve ikballeri olduğunu öne süren Sencer, “Devleti oluşturan üç erkten biri olan yasama, Meclisin haftalardır çalışmaması neticesinde, akamete uğramıştır.” dedi.

Sencer, “KKTC vatandaşları kimlere oy vererek hem kendi hem evlatlarının hem de devletimizin geleceğini kimlere emanet ettiğini bir kez daha ve her zamankinden çok çok daha ciddi bir şekilde düşünmeli ve gelecek seçimlerde ona göre oy vermelidir.” ifadelerini kullandı.