“Gelin, Selin’in ışığını hep birlikte yaşatalım”

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Selin Karakaya'nın anısını yaşatmak için “Selin Karakaya II. Anı Satranç Turnuvası” düzenleniyor.

Gazimağusa Arkın Palm Beach Hotel’de yer alacak turnuva, Selin’in doğum günü olan 29 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’a kadar devam edecek.

Farklı yaş kategorilerinde satranç müsabakalarının düzenleneceği turnuvada katılımcılara Selin Karakaya’nın sporcu ruhu, başarıları ve azim dolu hayat hikayesinin ilham vermesi amaçlanıyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamada, Altın Piyon Satranç Derneği’nin önderliğinde, Eziç Restoran, Arkın Palm Beach Hotel ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun desteğiyle organize edilen etkinlikle, hem sporun birleştirici gücünün ortaya koyulması, hem de toplumsal dayanışma hedefleniyor.

Satranç sporuna gönül verenleri bir araya getirecek turnuvaya Selin Karakaya’nın anısını yaşatmaya katkıda bulunmak isteyen herkes davet edilerek, “Gelin, Selin’in ışığını hep birlikte yaşatalım” denildi.

Turnuvaya kayıtlar 10 Ocak’ta yayımlanacak yönerge ardından yapılabilecek. Bilgi ve kayıt işlemleri için Altın Piyon Satranç Derneği’ne ulaşılabilecek, turnuva direktörü Abdullah Özdoğan 0542 865 79 28 numaralı telefondan aranabilecek.