Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kudret hoca için hazin bir son oldu…
Oysa temiz toplum temiz siyaset olarak çıktığı yolda bu halkın kendisinden beklentisi bir hayli fazlaydı!
Mahalleye diyerek geniş bir kitleyi arkasın aldı…
Ama bakıyoruz şimdi kendisi resmen mahalleye dönüyor, gerçekten de üzücü bir durumdur bu!
Onun için artık siyaset dönemi bitmiş tekrar akademisyenlik süreci başlamıştır…
Partiyi kurup ilk seçimlerde 9 vekil çıkararak gerçekten de halkın umudu olmuştu!
Ama zaman geçtikçe parti içinde tek elbisesi giydi…
Defalarca eleştirdik kendisini!
Tabi ki biz eleştirirken kendi partililerinin duygularına tercüman olmuştuk…
Parti içinde çok eleştirdi ama kimse cesaret edip de kendisine dur bakalım dememi, diyemedi!
Aksine kendine yapılan her eleştiriden sonra kendi vekilleri ve partilileri birlikte poz vererek kendisine destek beyan etti…
Bunlardan ikisi de Baybars ve Rogers’tir!
Onu eleştirmediler aksine yoğun destek verdiler…
Oysa onlar da gerçekte ardından konuşuyorlardı!
Ona ‘megaloman’ diyenler de oldu…
Ama yüzüne karşı değil, arkasından!
…
Şimdi bakıyoruz da parti kararına uymayıp istifa etmeyen iki vekil parti içi demokrasiden filan bahsetmeye başladılar…
Diyorlar ki bizim haberimiz olmadan sine-i millet kararı alındı!
Özersay da bunun tam tersini söylüyor…
Ama bizim bildiğimiz gerçek konu parti meclisinde konuşuldu ve bu konuda yapılan iki toplantıda iki vekil de vardı!
Aslında şu anda yaşananlar, Halkın Partisi’nde yaşanan sorunlar hep hasır altı edildi ve sonunda beklenen patlama yaşandı…
El birliği ile güzelim partinin içine ettiler!
Kimse şimdi kalkıp da demokrasiden filan bahsetmesin…
Sonuçta, Halkın Partisi artık yok hükmündedir!
Selası okunmuş ve helvası dökülmüştür…
…
El-Sen başkanı Kubilay Özkıraç ile dün kısa da olsa telefon sohbeti yaptık…
Konu tabi ki Kıb-Tek’ti!
Kendisi hakkında bazı basın organlarında yapılan eleştirileri konuştuk…
Şu sıralar istifaya çağrılıyor ya!
Aynen şunları söyledi;
“Şu anda kurumda barem 19 A olan iki kişi vardır, üçüncü bir kişi de yapıldıysa ben bunun altına imza atmayacağımı söyledim…”
Sonra ekledi;
Varsa böyle bir kararda imzam yayınlasınlar belgeleri hemen şimdi istifa edeyim…
Ama daha önemli konuları da söyleme ihtiyacı hisset ki şunları ekledi;
Kurumu batıranlar hakkında Sayıştay’ın 2 raporu var bunların üzerine niye gidilmiyor?
Güzel soruydu doğrusu…
Sahi Sayıştay ne işe yarar?
Yolsuzluk arsızlık iddialarını araştırır ve bunların raporlarını hazırlar…
Kurum hakkında da ciddi çalışmalar yapıldı!
Yapıldı da bu raporları dikkate alan çıkmadı…
Suçlular halkın arasında ellerini kollarını sallayarak geziyorlar!
Madem raporlar dikkate alınmayıp gerekli işlemler yapılmayacak, kapatın gitsin bu kurumu, orada çalışanları da başka kurumlara dağıtın…
…
Yaşanan ekonomik kriz vatandaşı iyice bunalıma soktu…
Zamların ardı arkası gelmiyor!
Akaryakıta yine zam yapılacakmış, elektrikte gelirler giderleri karşılamıyormuş, fırıncılar da ekmeğe zam kaçınılmaz diyormuş…
Zam yağmuru devam ederken bazı vatandaşlar kendini casinolara atmaya başladı!
Bir umuttur diyerek…
Tabi ki evdeki hesap da çarşıya uymuyor!
Haliyle paralar suyunu çekiyor…
Artık bağımlı hale gelen vatandaşlar kenti yöntemlerini kendileri bulmuşlar!
Cazino idarelerine gidip kendilerini ‘kara liste’ye almalarını istiyorlarmış…
Yani buralara girmelerini kendileri yasak getiriyorlar!
…
Tabi ki bunun tersi de olmuyor değil…
Bir arkadaş hafta sonu yine bir otelin sanatçılı eğlencesine katılmış, aynı masada oturanların konuştuklarına kulak misafiri olmuş!
Genç kadın makineden kalkmış ve sanatçıyı izlemeye gelmiş…
Arkadaşlarına sitem etmiş, 2 saatte 4 bin dolar kaybetti diye!
Sonra da eklemiş;
Bir şey değil, bu parayı kaybettim ama bu sanatçıya da değdi doğrusu!
Demek istediğimiz şudur;
Bu toplum hem de sürüklenerek bir yerlere gidiyor ama gidilen yolun sonunda hiç de hayırlı bir sonuç yok…
Siz bakmayın bu yazdıklarımıza!
Zam yapmaya devam edin…
Hiç merak etmeyin kimse karamsar filan değil!
MESAJ KUTUSU
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