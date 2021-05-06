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Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!

BAŞYAZI
Türkiye

BAŞYAZI

06 Mayıs 2021, 01:17

Ülke kamuoyunun geleneklerinden biri de, gereksiz ve kısır tartışmalar ile gündemin meşgul edilmesi.

Pandemi sonrası ekonomide yaşanan daralma ve sorunlar, yükseköğretim alanında yine pandemi nedeni ile yaşanan sıkıntılar, keza turizm sektöründeki buhranlar, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve çatışmalar, Doğu Akdeniz’de yaşanan “Soğuk Savaş”ın olası sonuçları ve Kıbrıs’a etkileri tartışılacağı yerde kamuoyu gereksiz isim tartışmaları içerisine çekilmekte.

Yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile istişarelerde bulunduğunu söyleyerek Şehit Pilot BinbaşıFehmi Ercan’ın isminin de Geçitkale Havalimanı’na verilmesinin düşünüldüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni ve bir o kadar da gereksiz olan tartışmayı başlatarak toplumsal vicdanda yeni bir yara açılmasına vesile olmak üzere.

Elbette, toplum liderlerimizden merhum Dr. Fazıl Küçük’ün adının havalimanı veya resmi başka bir yere verilmesine hiçbir itiraz olamaz ve de olmamalı.

Böylesi bir önerinin de önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılmış olduğunu bir anlığına varsayarsak, mangalda kül bırakmayacak olanların ve konuyu vatan hainliğine kadar götürerek kamuoyunda ne sonu gelmez tartışmalar başlamasına vesile olacaklarını ve böylesi bir olgu üzerinden nasıl siyaseten küçük hesaplar ile oyunlar yapılacağını da tüm yönleri ile düşünmek zorundayız.

Düşünmek zorundayız ki, Kıbrıs Türk’ü artık kısır tartışmalar ile zaman kaybetmesin.

Düşünmek zorundayız ki, Kıbrıs Türk’ünün mücadele yılları ve var olma savaşında emekleri asla ödenemeyecek toplum liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarının isimleri, kısır tartışmalar ve politik çıkarlara araç olmasın.

Düşünmek zorundayız ki, özgür ve güven içerisinde yaşamamız için hayatlarını feda ederek bugünlere temel olan şehitlerimizin maneviyatları sürmeye devam etsin.

Ve her şey bir yana, şehitlerimiz ve mücadele yıllarımızın kahramanlarının isimleri ve maneviyatları ile hatıraları popülist politikaların aracı yapılmamalı.

Kıbrıs Türkünün kanaat önderleri, Ercan Havalimanının özelleştirilmesinin yükümlülüklerinden olan yeni terminal binasına Ercan ismini taşımamak ve başka bir isim vermek ile hiç olmayan ve yeni yapılan bir havalimanına bir isim vermenin de çok farklı eylemler olduğunu idrak etmek zorunda.

Ve elbette Geçitkale Havalimanına da, toplum liderlerimizden merhum Dr. Fazıl Küçük’ün adının verilmesi nasıl uygun değilse, 1974 Barış Harekatının ilk şehitlerinden Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adının Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan en büyük kapısında çıkarılması o derece uygun ve doğru olmaz.

Merhum Dr. Fazıl Küçük’ün adının Ercan Havalimanı yerine bir devlet üniversitesine verilmesi ve devlet üniversiteleri içerisinde de Dr. Fazıl Küçük enstitüsü kurulmasının daha doğru bir adım olacağı da aşikar.

Popülist politikalar ile toplumsal vicdanda yaralar açılmasının, mücadele tarihimize dair maneviyatı erozyona uğratan eylemlerin politikacılar tarafından sergilenmesinin artık sonu gelmeli.

Ercan adına dokunulmamalı ve benzer hata da yeni Girne Hastanesine Akçiçek isminin taşınmasında yaşanmamalı.

Tarihe ve Devlete en fazla sahip çıkma iddiasında olanlar tarafından da tarih ve Devlete istenmeden de olsa zarar verilmesinin de artık sonu gelmeli.

Şehitlerimiz kemikleri, anlık kararlar ile de daha fazla sızlatılmamalı.

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