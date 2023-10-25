Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası başarıyla tamamlandı.

Tatbikatın deniz safhası, Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında Türk arama kurtarma bölgesinde, TC ve KKTC askeri ve sivil unsurlarının katılımıyla icra edildi.

Tatbikatın deniz safhasında iki senaryo icra edildi. İlk senaryoda içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile bir ticari yatın çatışması sonucunda denize düşen göçmenler kurtarıldı. Senaryo uyarınca, kuru yük gemisinde yangın sonucu mahsur kalanlar da kurtarıldı, gemideki yangın söndürüldü.

İkinci senaryoda ise bir ticari gemi ile tankerin çatması sonucu denize düşen kazazedeler kurtarıldı. Denize yayılan akaryakıta önlem alınarak yayılması önlendi.

-13 askeri ataşe

Tatbikata, Kosova, Cibuti, Azerbaycan, Katar, Libya ve Pakistan’dan 13 askeri ataşe de gözlemci olarak iştirak etti.

TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir’in komutanlığında icra edilen tatbikatı Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sabahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Caner Gönyeli’nin kardeşi ve basın mensupları tatbikatı, “TCSG Yaşam” isimli korvetten takip etti.

Tatbikat sonunda, tüm unsurlar hep birlikte tatbikatı izleyen konukları selamladı.

-Tatbikat sonrası basın toplantısı

Tatbikatın tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ile Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Oramiral Ahmet Kendir açıklama yaptı.

-Töre: “KKTC’nin kara ve deniz sahası güvenlik altında”

Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, KKTC’de tatbikatın iki gündür devam ettiğini belirterek, “KKTC’nin hem denizleri hem de kara sahası büyük bir güvenlik altındadır. Bunu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımıza borçluyuz ama gerektiği zamanda Anavatan Türkiye’den birliklerimiz gelip bugün olduğu gibi takviye yapmaktadırlar” dedi.

Töre, savaşta ve barışta KKTC’nin güvenlik birimleri, polis teşkilatı ve ordusunun her zaman hazır olduğunu, Kıbrıs Türk halkının kahraman bir millet olduğunu söyledi.

Tatbikatın çok başarılı geçtiğini belirten Töre, görev alanları kutladı.

-Sağlam: “Tatbikat, iş birliğimizi bir adım daha ileriye taşıyacak”

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam da, TC ve KKTC arama kurtarma teşkilatları tarafından gerçekleştirilen tatbikatın karşılıklı iş birliğini bir adım daha ileriye taşıyacağını ifade etti.

Sağlam, bulunulan coğrafyada, denizlerde görev yapan kurum ve personelin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmenin zorunluluk olduğunu söyledi.

Sağlam, “Böylesine kritik bölgede hem güvenlik, barış ve istikrarı sağlamak, hem de Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi koruma sorumluluğu omuzlarımızdadır” dedi.

Sağlam, arama kurtarma faaliyetlerinin zamana karşı bir yarış niteliğinde olduğu ve insan hayatı söz konusu olduğu için arama kurtarma unsurlarının tam bir uyum ve koordinasyon halinde olmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Sağlam, Türkiye olarak insani kurtarma ve yardım unsurlarına devam edeceklerini belirtti.

Sağlam, Mavi Vatan’daki hakların ve insan hayatının korunması için canla başla çalışanlara iyi dileklerini iletti.

-Kendir: “KKTC’yi desteklemeye devam edeceğiz”

Tümamiral Ahmet Kendir, 1974’te Barış Harekatı’nda şehit olan ve tatbikata ismini veren Caner Gönyeli’yi ve tüm şehitleri andı.

Kendir, tatbikatın TC ve KKTC askeri ve sivil arama ve kurtarma unsurlarının katılımıyla başarıyla icra edildiğini kaydetti.

Kendir, dün ve bugünkü tatbikatların Doğu Akdeniz’de KKTC hava sahası, karasuları ile ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edildiğini söyledi.

Kendir, tatbikatın amacının denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek olduğunu belirtti.

Tatbikatın arama kurtarma teşkilatlarının eğitim hedeflerine üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde başarıyla tamamlandığını söyleyen Kendir, “Bu tatbikat ile arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde her türlü deniz ve hava şartında 24 saat süre ile arama kurtarma faaliyetlerinin TC ve KKTC tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı iş birliği içinde başarıyla icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir” dedi.

Kendir, “Türkiye Cumhuriyeti’nin insan hayatını riske edebilecek her türlü tehlikeli duruma karşı sürekli hazırlıklı olmak üzere ve arama kurtarma faaliyetlerinin etkinlikle icra edilebilmesi maksadıyla KKTC’yi desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya tüm gayretiyle devam edecektir” diye konuştu.

Kendir, arama kurtarma faaliyetlerinin esas ve öncelikli amacının hayat kurtarmak olduğunu, denizde ve karada zor durumda olan insanlara ulaşmak ve yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon göstermenin insani bir zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi.