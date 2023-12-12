Lefkoşa’da 11 Aralık 1988’de devriye görevindeyken Kıbrıslı Rumlar tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Piyade Er Hasan Kara, 35 yıl sonra, ilk kez düzenlenen törenle anıldı.

Hasan Kara için, bugün, şehit edildiği, BM kontrolündeki ara bölgeye sınır oluşturan Burhan Tan Sokağı'nda anma töreni düzenlendi.

Anma törenine, şehit Kara’nın ailesi ve yakınları, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri ile üyeleri katıldı.

Törende, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Şehit Hasan Kara’nın ağabeyi Erbil Kara tarafından Hasan Kara’nın şehit edildiği yere çelenkler bırakıldı.

Ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehit Hasan Kara’nın anısına bir konuşma yaptı.

Benan, 35 yıl önce, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda askerlik hizmetini yaparken, devriyedeki Rum askerlerinin silahlı saldırısı sonucu, görevi başında vurularak şehit edilen Piyade Er Hasan Kara’yı anmak için bugün şehit edildiği yerde toplandıklarını söyledi.

Benan, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile birlikte yıllarca sürdürülen onurlu bir mücadelenin sonucu olduğunu ifade ederek, “Şehitler vererek kurulan Cumhuriyeti korumak ve kollamak en büyük görevimizdir” dedi.

Benan, bütün vatan topraklarında olduğu gibi 35 yıl önce Hasan Kara’nın şehit edildiği bu toprakların da "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aidiyetini hiçbir zaman sorgulatmayacaklarını” ifade ederek, KKTC bayrağını göklerde dalgalandıracak genç mücahitlerin de “tahriklere kapılmadan, olgunlukla ve ciddiyetle görevlerini sürdürmeye devam edeceklerine” olan inancını dile getirdi.

Benan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile vatan uğruna Piyade Er Hasan Kara gibi canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı, hayatta olan mücahitlere ve gazilere şükranlarını sundu.

Anma töreni, Hasan Kara’nın şehit edildiği yere karanfillerin bırakılmasıyla tamamlandı.

1970 doğumlu olan Şehit Piyade Er Hasan Kara, Altınova köyünden idi.