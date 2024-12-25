Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin ve Küçük Kaymaklı'nın simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso için bugün anıtmezarında tören düzenlendi.

Anma töreni, anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende, şiirin ardından Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulundan bir öğrenci Hüseyin Ruso’nun yaşam öyküsünü okudu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, sivil toplum örgütü kurum, kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrencilerin katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Ruso ailesi adına Kemal Ruso konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Hüseyin Ruso’nun, sportmen kişiliği, kültürlü duruşu, cesur ve dürüst kişiliğiyle örnek bir kişilik ve Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin bir sembolü olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin unutulmayacağını söyleyen Tatar, “KKTC’ye gözbebeğimiz gibi bakmalı, ilelebet yaşatmalıyız” dedi.

“Biz anlaşma istiyoruz. KKTC devleti, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, onurlu yaşamımız bu anlaşmanın bir parçası olmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunlar olmazsa anlaşmanın sürdürülebilir olmayacağını belirtti.

Tatar, milli mücadeleyi gelecek nesillere taşımanın önemine vurgu yaptı.

-Ruso

Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi adına konuşan Kemal Ruso, Küçük Kaymaklı şehitleri arasında hala kayıp olan şehitler olduğunu söyleyerek, kayıpların bir an önce bulunarak, Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde huzur bulmaları temennisini dile getirdi.

Kemal Ruso, Hüseyin Ruso’nun bir idealin temsilcisi olduğunu, doğup büyüdüğü topraklar için seve seve yaşamını feda ettiğini belirtti.

Kayıp olan Şehit Hüseyin Ruso’nun, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Tekke Bahçesi’nde yaptığı kazılarda bulunduğunu anımsatan Kemal Ruso, bugün huzur içinde yattığı gerçek mezarına defnedilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Ruso, “Bundan sona bizlere, futbol kulübüne, okula düşen görev, onun kahramanlık ve ideallerini, cesaretini, vatanseverliğini, dürüst kişiliğini gelecek nesillere aktarmak olmalıdır” dedi.