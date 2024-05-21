Kardeş dernek protokolünün imza ve teati törenleri gerçekleştirilmesi için KKTC Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği heyeti ve akademisyenlerden oluşan 20 kişilik bir heyet 21 – 24 Mayıs 2024 tarihlerinde Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’yü ziyaret edecek.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in özel davetiyle gerçekleşen ziyaret, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde Türk dünyasının şehit aileleri arasında ilişkilerin ve birliğin güçlendirilmesini, ortak değerlerin tanıtılmasını, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesini amaçlıyor.