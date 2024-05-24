Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Azerbaycan Zafer Şehit Ailelerine Destek İçtima Birliği ile kardeş dernek oldu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde Türk dünyasının şehit aileleri arasında ilişkilerin ve birliğin güçlendirilmesini, ortak değerlerin tanıtılmasını, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi amacıyla Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği heyeti ile akademisyenlerden oluşan 20 kişilik bir heyet Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyareti bugün tamamlıyor.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre heyet, Bakü’de çeşitli temaslarda bulundu ve konferansa katıldı.

Son olarak, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ile Azerbaycan Zafer Şehit Ailelerine Destek İçtimai Birliği arasında “kardeş dernek” protokolü imzalandı.

Protokole, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ile Azerbaycan Zafer Şehit Ailelerine Destek İctimai Birlği Kurucu Başkanı Sevinç Orucova imza koydu.