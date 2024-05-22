Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Azerbaycan’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek Ajansı’nı, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği ve Bakü Şehitliği’ni ziyaret etti.

Bakü’deki ziyaret sırasında Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, muhataplarına “Şehitler Ölmez Albümü”nü takdim etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in özel davetiyle gerçekleşen ziyaret, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde Türk dünyasının şehit aileleri arasında ilişkilerin ve birliğin güçlendirilmesini, ortak değerlerin tanıtılmasını, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesini amaçlıyor.