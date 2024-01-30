Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, 1830 şehitle ilgili bilgi ve fotoğrafları derlediği “Şehitler Ölmez Albümü”nü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan kabulde, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Cumhurbaşkanı Tatar’a albümü takdim ederek, albüm hakkında bilgiler aktardı.

Benan, kabulde yaptığı konuşmada, söz konusu kitaba ilişkin talebin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan geldiğini, yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı’nın Diyarbakır gezisinden kendilerine benzer bir kitap getirdiğini ve ülke şehitleri için benzer bir çalışma yapılması dileğini ifade ettiğini kaydetti.

Son 2 yıl içerisinde, söz konusu albümün hazırlanması için büyük gayret sarf ettiklerini ve tamamladıklarını belirten Benan, şehitler sayesinde bugünlere gelindiğini vurgulayarak, “Ne unuturuz, ne unuttururuz” dedi.

- Cumhurbaşkanı Tatar: “Bu tarihi albümü yapmış olmanız çok anlamlı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, takdim ardından yaptığı konuşmada, bu muhteşem eserin ortayı çıkardıkları için Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni tebrik ederek, böylece şehitlerin hayatlarının belgelendiği, kalıcı bir eserin topluma kazandırılmış olduğunu kaydetti.

Diyarbakır’da kendisine verilen albümü Dernek’e getirerek, “İnşallah aynısını yapabiliriz” temennisini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “bu tarihi albümü yapmanız çok anlamlıdır” dedi, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bu kadar bilginin derlenmesinin, hazırlanmasının ve basılmasının kolay bir süreç olmadığına dikkat çeken Tatar, bunun şehitler için yapılacak görevlerden bir tanesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs’taki şehitlerin 1950li yıllardan başladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, gün içerisinde yaptığı Birleşmiş Milletler Temsilcisi Maria Ángela Holguín Cuéllar ile yaptığı görüşmeye de işaret ederek, bu görüşmede de Kıbrıs meselesinin 50 yıl olduğuna dair söylemlerin doğru olmadığını, meselenin 1960 ve hatta öncesinden başlamış olduğunu vurguladığını söyledi.

Tatar, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin yıllar içerisinde fedakarlık, azim ve kararlılıkla yaptığı çalışmaların öneminin de altına çizerek, “Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz, KKTC’yi ilelebet yaşatmaktır. Bu uğurda mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm şehitleri rahmetle anarak konuşmasını sonlandırdı.

-Şehitler Ölmez Albümü

İki cilt halinde hazırlanan ‘Şehitler Ölmez Albümü”, 1956 yılından bu yana şehit olan 1830 şehitle ilgili bilgi ve renklendirilmiş fotoğraflardan oluşuyor.

Albümde şehitlerin nerede, nasıl şehit edildikleri ve şu anda mezarlarının nerede olduğu gibi bilgiler yer alıyor, halen kayıp olan şehitler de ayrıca belirtiliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) katkısıyla basılan “Şehitler Ölmez Albümü”, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Başkan Yardımcısı Mehmet Tanol, Osman Emin Karkın ve Salih Açman tarafından yayıma hazırlandı.