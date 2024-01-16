Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in, Yunanistan’da olayların çıktığı bölgelerde silahlı polislerin konuşlandırılmasına ilişkin uygulamayı, Güney Kıbrıs’a da getirmeyi planladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis’in, Polis Genel Müdürü Stelyos Papatheodoru’ya, olayların önüne geçilmesi için şehirlere silahlı polis yerleştirilmesi için talimat verdiğini yazdı.

Gazete, bu uygulamanın amacının vatandaşların güvenlik hissinin pekiştirilmesi ve Hloraka veya Limasol’daki benzeri olayların yaşanmayacağı yönünde mesaj verilmesi olduğunu belirtti.

Haberde, ister çevik kuvvet isterse motosikletli polis timi “Z’”den polislerin, şehirlerdeki merkezi meydanlarda silahlı şekilde hazır bulunacağı, polisin müdahalesini gerektiren olaylara da derhal müdahale edeceği kaydedildi.