Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kıbrıs davası bile, bel altı videolar kadar haber olamadı Türkiye medyasında…
Çok yazık!
Oysa KKTC yakın tarihimizde öyle kritik günlerden geçti ki Türkiye ana akım medyasında doğru düzgün haber bile olmadı.
Konu mafya - siyaset ilişkileri ve bel altına inince reyting arttı.
Sedat Peker’in elinde daha birçok iğrenç video olduğunu kendi ağzından duyuyoruz.
Hatta Peker, blöf yaptığını düşünenler için güvenilir bir gazeteci bile arıyor.
O gazeteci bu videoları görüp silecekmiş…
Sedat Peker bizimle kafa mı buluyor acaba?
O videolar ne silinir ne de bu rezillik son bulunur.
KKTC'de söz sahibi olmak isteyen çok…
Paylaşılamayan bir şeyler var ortada…
Ama kimse unutmamalı ki bu ülkede söz sahibi Kıbrıs Türk halkıdır.
Bu saçma sapan videoları gündeme getirmek, tehdit aracı olarak kullanmak bu adada varlık savaşı veren mücahit Kıbrıs Türkünü ele güne rezil etmekten başka işe yaramaz.
Bu tür sapkınlıklar içine girmek kadar onları ifşa etmek de yanlıştır.
Evet, Sedat Peker bu konuda bir hassasiyet gösterip artık video yayılamayacağını söyledi ama bu tür videoların varlığına inanmamız için ispata da ihtiyacımız yok.
Umurumuzda da değil…
Kıbrıs Türkünün kendi derdi kendine yeter.
Yeni dert istemiyoruz…
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Dün Radyo Vatan’da Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’ı ağırladık.
Erhürman, kimileri tarafından sakin bir muhalefet yapmakla eleştirilse de biz bardağın dolu tarafından baktığımızda sağduyulu bir lider görüyoruz.
Pandemi koşulları ve yaşanan ekonomik krizlere karşı eleştiri dozunu dengeli ayarlayan bir isim oldu Erhürman…
Yaşanan hükümet krizini aylar önceden nasıl öngördüğünü hatırlattı bize…
Seçim barajının düşürülmesi konusunu da sorduk kendisine.
Parti olarak kendilerini bağlamasa da önceliklerinin demokrasi olduğunu ve duruşlarının küçük partilerin tavrına göre olacağını vurguladı.
Son günlerde “erken seçim yine olmayacak” dedikodularını da sorduğumuzda Erhürman’ın birden çok ciddileştiğini gördük.
Seçim ‘kırmızı çizgimiz’ dedi,Erhürman…
UBP’nin sürekli seçimden kaçtığını hatırlattı ve böyle bir girişim olursa tepkimiz çok çok sert olur dedi.
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Yeni hükümet yolda…
Kabinede yer alma kavgası hızla devam ediyor.
Planlar yapılıyor, pazarlıklar yapılıyor.
Perde gerisinde büyük bir savaş yaşanıyor.
Koltuk da koltuk…
Peki halkın gündemi sizin koltuk savaşınız mı?
Bütçe geçmezse yeni yılda büyük ekonomik sıkıntılar yaşanacak, kimsenin umurunda değil…
Emeklisi memuru maaş alamayacak piyasa duracak belki de…
UBP de şu sıralar intikam ve makam hırsından başka bir şey yok.
Seçime kadar ülkeyi idare edecek hükümette kime ne koltuk verilecek bütün dert bu.
Ülkeyi en az iki ay daha yönetecek UBP’nin memleket meselelerini koltuk kavgasının önüne geçirmemesi gerekiyor.
Halkın artık yeni bir kargaşaya yeni krizlere tahammülü kalmadı…
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Havalar güzel gidiyor ama zor bir kış bizi bekliyor.
Uzmanlar bu sene gribal enfeksiyonlarda patlama yaşanacağı ön görüsünde bulunuyor.
Kovid de olduğu gibi gripte de en büyük silahlardan biri aşı.
Peki elimizde grip aşısı var mı?
Tabi ki yok!
Niye yok?
Çünkü Türkiye'den aşı gelmiyor!
Türkiye’nin ihracat yasağı bizi de kapsıyor…
Bu yasak konulurken KKTC gözden kaçmış olabilir.
Türkiye’nin grip aşısını soydaşlarından esirgeyeceğini düşünmüyoruz ama…
Bizim idareciler nerede?
Türkiye ile en iyi ilişkiyi biz kurarız diyenler nerede?
MESAJ KUTUSU
Sayın Mustafa KALFAOĞLU, son birkaç gündür G.Mağusa Devlet Hastanesi’nden muayene sırası almak vatandaşlar için işkenceye dönüştü. Aranana telefonlar nedense cevap vermiyormuş, konuya duyarlılık gösterip sorunu çözmeniz bekleniyor…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Genel başkan yardımcılarından bir partilinin devlet bankasından yüklü miktarda kredi talebi hem parti için hem parti içinde hem de kamuoyunda tepki ile karşılandı. Gerçek olup olmadığı yönünde kamuoyunu bilgilendirmeniz isteniyor…
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Sayın Bengü TOPALOĞLU, Faiz beyin kontenjanından parti meclisi adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Çok eski ve tecrübeli bir partili olarak umarız başarılı çalışmaların altına imza atarsınız…
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Sayın Rauf DENKTAŞ, yıllar önce çekilen bazı fotoğraflar yine gündeme getirildiğine göre belli ki sizi de birileri takibe almış gözüküyor. Bu sıralar özellikle iş ilişkilerinde çok daha hassas olmanız gereken bin dönemden geçiyorsunuz, dikkat etmek gerekiyor…
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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, yargı bütün dünyada sadece karar verirken, biz de ne yazık ki hükümetlerin iş bilmezliği ve umursuzluğu nedeniyle ne yazık ki nasihat da vermeye başladı. Çok da diyecek bir şey yok Allah sabırlar ve kolaylıklar versin artık…
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Sayın Ata TAHİROĞLU, son yıllarda siyasette çok fazla boy göstermezken kontenjandan Parti Meclisi adayı olmanız parti içinde memnuniyetle karşılandı. Zira dönem çok zor geçecek ve parti içinde akil insanlara fazlasıyla ihtiyaç var…
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Sayın Nidai GÜNGÖRDÜ, UBP kurultayında Faiz bey için yaptığınız çalışmalar hem parti tabanı hem de tavanında memnuniyetle karşılandı. Böylelikle teşkilatçı ve kurmay kişiliğiniz de bir kez daha görülmüş oldu.
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Sayın Hasan UZUN, parti içinde bazı çevreler parti meclisine girmemeniz için her türlü yolu denediler ama başarılı olamadılar. Onların hepsini liste halinde yazdığınız ve günü geldiğinde bedelini ödettireceğiniz konuşuluyor. Gazanız mübarek olsun, kolaylıklar dileriz…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, yeni kabine üyelerini belirlerken onay için Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine gittiğiniz yönündeki haberler konusunda detaylı bir açıklama yapmak sanki de şart oldu değil mi?
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Sayın Gökhan ALTINER, bazı siyasilerin size fena halde taktıkları hatta daha da ileri giderek küstüklerini duyduk. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi ki? Onlar da elbet bir gün anlayacaklardır, onlar yolcu ama medya mensupları hancıdır. Şerefine bir puro yakın deriz…
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Sayın Aydın AKKURT, pek kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye başsağlığı dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…