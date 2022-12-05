Levent Özadam - Mesaj Kutusu
“Nasıl yani?
İnce hesaplarla şahsi çıkar ve beklentileri için beceriksiz ve basiretsiz siyasetçileri ve de hükümetlerini seçen seçmenler çok mu masum?
Ya da şöyle sorayım bu yozlaşmış toplumda hangi seçmen toplumun geleceği için acı reçeteler ile doğru iş yapacak dürüst siyasetçiye oy verir?
Tencere kapak misali toplum ile siyasetçiler ve hükümetler birbirini tamamlıyor.
Siyasiler ve hükümetler seçmenlerinin aynadaki görüntüsü gibidir. Ve mevcut durum ve de bundan sonra olacaklar da helal süt misali müstahakkımızdır…
Gelmiş geçmiş siyasileri ve hükümetleri suçlamak sadece sorumluluktan kaçmaktır çünkü yıllardır aynı rezillikleri davul zurna çalarak, sloganlarla, bayracık sallayarak, vaatler ve yalanlar haykırarak ısrarla tekrarlıyoruz….
Az biledir…”
…
Yukarıdaki bir yazımızın altına yorumda bulunan bir okurumuzun yazdıklarıydı…
Bayıldık doğrusu!
Biz yazılarımızda genelde gelmiş geçmiş siyasileri eleştiriyoruz ya…
Belli ki eksik yapıyoruz!
Zira siyasiler o koltuklara gökten zembille inip konmuyor…
Onları biz kendi irademizle o koltuklara oturtuyoruz!
Ama günü gelince de hesap sormuyoruz…
Eş, dost ve ahbap işi yaparak yine onların koltukta kalmasını sağlıyoruz!
Yorumda yazan arkadaşın da dediği gibi demek ki ne yapmak gerek?
Önce aynaya bakıp kendimizi sorgulamak gerek…
Hangi amaçlarla onlara o koltukları hediye ettik?
Onlar bu topluma ne verdi diye hesap sormak…
Bunu yaptığımız anda onları da sadece doğruları yapmaya zorlayabiliriz!
Demek ki iğneyi kendimize çuvaldızı da onlara batırmak gerek…
…
Dün sabahın erken saatlerinde Lefkoşa’daki açık pazardaydık…
Öncelikle belirtelim az da olsa bir ucuzlama olduğunu gördük!
Bu arada esnafın da nabzını tutmaya çalıştık, yerel seçimler konusunda…
Biraz daha hepsi gelir elimizi sıkar birkaç meyve sebze alır ve gönlümüzü hoş tutmaya çalışırlar diye görüş belirttiler genelde!
En önemlisi söyledikleri ise halkın alım gücünün iyice düştüğü yönündeki konuşmalarıydı…
Hele bir esnaf aynen şunları ifade etti;
Son zamanlarda Kıbrıslı Türklerden daha çok Kıbrıslı Rumlar geliyor…
Bizimkiler kiloyla alırken onlar kilolarca alıyor!
Gerçekten de ülke gerçeğimiz budur…
Şimdi asgari ücret artışı gündeme geldi ya!
Asgari ücrete kayda değer bir artış yapsalar ne olacak…
Alım gücü yapılan artıştan daha büyük oranda düşecek!
Katılmamak elde değil…
…
Alın işte size önümüzde bir yerel seçim daha!
Bizde genelde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler rağbet görür ya…
Aslında bunun tam tersi olmalıdır!
Bu ülke eğer yaşanan krizi aşacaksa yerel yönetimlerden başlanmalıdır…
Seçmen geçmişten ders alıp yöneticilerini sorumluluklarının bilinciyle seçerse bu diğer seçimler için de iyi bir başlangıç olabilir!
Ama bu konuda biz çok umutlu değiliz…
Çünkü bizde seçimler projelere filan göre değil, tamamen siyasi rozete ve menfaatlere göre sonuç veriyor!
Seçmenin geneli, toplumsal değil bireysel kazanımlara bakıyor…
Kendi menfaati olanların arkasında koyun misali gezip duruyor!
Sonuç ortadadır;
Bu ülkenin uzun bir zamandır doğru yönetilmeyi, yanlış isimlerin koltuklarda oturduğu doğrudur ama…
Bunun da ilk sorumlusu seçmen kitlesidir!
Aynen okuyucumuzun, yazımızın altına yaptığı yorumdaki gibi…
Biz değişirsek onlar da istemeseler de değişmek zorunda kalacaklardır!
Yerel seçimlerle sandığa gidecek olanlara önemle duyurulur…
…
Bu arada son bir hatırlatma…
Lütfen kapınızı çalacak olan adaylara ısrarla sorunuz;
Çünkü müthiş projeler vaat ediyorlar…
Bunları nasıl, hangi kaynak ile hayata geçireceksiniz diye!
Bu konuda kimi AB kimi de Türkiye’yi kaynak gösteriyor…
Bunun nasıl olacağı konusunda sizi ikna etsinler!
Bunu nasıl garanti edeceklerini ispat etsinler…
Zira bol keseden atmak kolaydır da bunu hayata geçirmektir önemli olan!
MESAJ KUTUSU
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