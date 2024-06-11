Güney Kıbrıs’ta pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve yerel yönetimlerle ilgili seçimlere katılım oranlarıyla ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

AP seçimlerine katılım oranının yüzde 58.86 olduğunu yazan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta AP seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip 683 bin 432 kayıtlı seçmenin 402,276’sının seçimlerde oy kullandığını belirtti.

Gazete, oy kullanma hakkına sahip olup seçime katılmayanların oranının yüzde 41,14 (281 bin 156 kişi), geçerli oy oranının yüzde 91,59 (368 bin 455), geçersiz oy oranının yüzde 2,1 (8 bin 450), boş oy oranının ise yüzde 6,31 (25 bin 371) olduğunu kaydetti.

Haberde, yerel seçimlere katılım oranının ise yüzde 62.42 olduğuna işaret edilerek, Güney Kıbrıs genelinde belediye başkanlığı seçimleri için oy kullanma hakkına sahip 526 bin 778 seçmenden 328 bin 810'unun oy kullandığı ifade edildi.

-Seçime katılmayanların sayısında azalma

Seçime katılmayanlar konusunda ise güvenli sonuçlar çıkarılamayacağını çünkü 2019 yılındaki sürecin yalnızca AP seçimleriyle alakalı olduğunu, 2024 yılında ise AP seçimlerinin yerel yönetimlerle ilgili seçimlerle eş zamanlı gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Gazete 2019 yılında 641 bin 181 kayıtlı seçmenin yüzde 55,01’inin (352 bin 968) oy kullanmadığını, pazar günkü seçimlerde ise bu oranın azaldığını ve yüzde 41,14 olduğunu ekledi.

-Kıbrıslı Türklerin oyları

Gazete “Kıbrıslı Türklerin Oy Verdiği Merkezlerde Oylar Nasıl Hareket Etti” başlığıyla yer verdiği haberinde ise, Kıbrıslı Türkler için kurulan özel seçim merkezlerindeki oylamaya göre Kıbrıslı Türklerin AKEL’in adayı Niyazi Kızılyürek’i tercih ettiklerinin görüldüğünü yazdı.

Bunu VOLT ve Ekologlar hareketinin Kıbrıslı Türk adaylarının izlediğini kaydeden gazete, AP seçimlerinde oy kullanan 5 bin 676 Kıbrıslı Türkün 4 bin 485’inin oyunun AKEL’e gittiğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “Kıbrıslı Türk Seçmenlerin Hareketliliği İşe Yaramadı” başlıklı haberinde, 4 bin 500 civarında Kıbrıslı Türkün AKEL’e oy verdiğini, birkaç yüz oyun ise VOLT ve Ekologlar Hareketinin adaylarına gittiğini ekledi.